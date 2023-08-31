الجمارك : استمرار التشغيل التجريبي لربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بمنظومة نافذة الخاصة بالصادر

كشف أحمد أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أنه تقرر استمرار التشغيل التجريبي لربط منظومة الفاتورة الالكترونية بمنظومة نافذة الخاصة بالصادر.

وأشار في خطاب موجه للمهندس جمال قطب، مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية ” mts ” والتي تقوم بإدارة منظومة نافذة، اطلعت عليه ” المال ” إلى أن ذلك لحين تحديد موعد التشغيل الالزامي واخطار الشركة بهذا الموعد من مصلحة الجمارك.

وجاء قرار مصلحة الجمارك في إطار متابعة اداء منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجستية وربطها مع منظومة الفاتورة الالكترونية والتي تم بدء تفعيلها بشكل الزامي اعتبارا من أول يوليو 2023 للسلع المستوردة من الخارج، وكان مزمع تفعيلها على السلع المصدرة اعتبارا من أول سبتمبر وبناء على توجيهات الدكتور وزير المالية محمد معيط الصادرة في هذا الشأن.

وخلال يونيه الماضي أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوتين أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يومي الأحد والأربعاء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة ،ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام) وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتا إلى أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة .