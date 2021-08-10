الجمارك: استقبال «المنافيست» في الموانئ عبر منظومة «النافذة» (مستند)

أكدت مصلحة الجمارك على ضرورة استقبال قائمة الشحن ( المنافيست ) بكلا من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وبورتوفيق وسفاجا ونويبع عبر البوابة الالكترونية (نافذة) وذلك بدءا من الأربعاء 11 أغسطس .

جاء ذلك عبر خطاب المحاسب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك الى اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ، مطالبا عبر الخطاب ضرورة توجيه التوكيلات الملاحية العاملة بالموانئ البحرية المذكورة بتقديم ( إدراج / تحميل ) المنافيست عبر منظومة النافذة إعتبارا من يوم الأربعاء 11 أغسطس .

كما أشار ” غتوري ” الى ضرورة التنبيه على هيئات الموانئ الواردة بالخطاب لموافاة الجمارك وشركة MTS بقائمة السفن البحرية التي سوف تصل إلى هيئات الموانئ حتى 31 أغسطس الجاري ، موضحا بها ( ميناء الوصول – تاريخ وصول السفينة – اسم الوكيل الملاحي – اسم السفينة ) .

ومن المعروف أن شروط إدراج المانفيست حسب مصلحة الجمارك تتركز في أنه على ربان السفينة تقديم قائمة الشحن ( المانفيست ) للجمارك خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل على الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية على ان يتم ذلك بطريقة الكترونية.

وتعني قائمة الشحن ( المانفيست) تعنى ملخص لما تحتويه وسيلة ويشترط فى قوائم الشحن أن تكون واضحة وموقعاً عليها من الربان (قائد وسيلة النقل ) وموضحاً بها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وان كانت ممنوعة وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التى شحنت منها، أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام الأختام المضروبة عليها .

وتنقسم أنواع قوائم الشحن الى قائمة الشحن العامة، وهي قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانيء الأخرى .

أما قائمة البضائع الواردة، فهي جزء من قائمة الشحن العامة وتتضمن البضائع الواردة إلى الميناء لإدخالها إلى البلاد أو البضائع العابرة (ترانزيت مباشر أو غير مباشر).