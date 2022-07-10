«الجمارك» : استعدادات مكثفة لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة

أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية، ووقف الإجازات والراحات للعاملين بالمطارات والموانئ والمنافذ الجمركية لحين الانتهاء من موسم الحج، مع التأكيد على حسن التعامل وتقديم كافة التيسيرات الجمركية للحجاج العائدين من الأراضى المقدسة.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه قد تم دعم صالات الوصول المخصصة لموسم الحج بالمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأمورى الجمارك، ومأمورى الفحص بأجهزة الأشعة، وتشغيل أجهزة الفحص بأشعة «الإكس راى» المتطورة بالتنسيق مع قطاع الالتزام التجارى ؛ والتعاون مع جميع الجهات العاملة بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

كما تمت زيادة أعداد مأموري الجمارك بالموانئ البرية لاستقبال حجاج البر القادمين عبر ميناء نويبع البحري واستقبال عمالة خدمة الحجاج بميناءي سفاجا والغردقة وتقديم جميع التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وتكثيف العمل بصالات الوصول ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن في إنهاء إجراءات تفتيش الحقائب والأتوبيسات أثناء تواجد الحجاج بالصالات للتسهيل على الحجاج .

وأوضح غتوري أن ذلك يأتي في إطار توجَّيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للتيسير على الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة، والتيسير على المتعاملين بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وفق القواعد المقررة.

وفى جانب آخر أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور التعليمات رقم (٤٩ ) لسنة ٢٠٢٢ للتيسير على المتعاملين مع مصلحة الجمارك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، بقيام رؤساء الإدارات المركزية المختصين بمراعاة الالتزام بتواجد نوباتجية بجميع المواقع التنفيذية تتناسب مـع حجم العمـل بما فيها المراكز اللوجيستية خلال أيام إجازة العيد أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ، تحت الإشراف المباشر لرؤساء الإدارات المركزية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة مصر للطيران يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يوليو الجارى تشغيل أولى رحلات العودة والتى تصل إلى 114 رحلة من مطارى جدة والمدينة المنورة بواقع 80 رحلة من جدة و34 رحلة من المدينة لنقل 13700 حاج مصرى و2200 من حجاج الترانزيت من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 1331 حاجا فلسطينيا و 2100 حاج من دولة مالى.