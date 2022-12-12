الجمارك: إمكانية عدم توقيع المصدر المعتمد على إعلان المنشأ والاكتفاء بالتعهد لدولة التصدير

أصدرت مصلحة الجمارك منشور إتفاقیات رقم (49) لسنه 2022 بشأن خطاب مدير عام الادارة العامة لقواعد المنشأ بوزارة التجارة والصناعة رقم 3285 في نهاية نوفمبر الماضي، والذي نص على إعادة التذكير بما ورد بكتابي مدير عام قواعد المنشأ، والدكتورة رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة رقمي 166 في يناير وأغسطس الماضيين 2022.

ونص المنشور على أن تلك الخطابات أشارت إلى إمكانية أن يقوم المصدر المعتمد بعدم التوقيع على إعلان المنشأ و أن الإتفاقيات الأورومتوسطية تكتفي بالتعهد المودع لدى السلطات الجمركية لدولة التصدير .

كما نص المنشور على أنه يمكن قبول أي مستند يفيد بإيداع التوقيع لدى السلطات الجمركية لدولة التصدير وإعفائه من التوقيع على إعلانات المنشأ بما فيها الخطاب الرسمي الصادر عن جمارك الدولة المصدرة في حال طلب الجمارك المصرية ذلك لأغراض التثبت.

وخلال نوفمبر الماضي أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 40 لسنة 2022 والذي تضمن أن برتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية لا يتطلب وجود دلالة منشأ كشرط لتطبيق المعاملة التفضيلية على كافة المنتجات بما فيها المستعملة.

كما نص المنشور على أنه يكتفى بالدلالة المستندية للمنشأ مع مراعاة كافة المنتجات بما فيها المستعملة ويكتفي بالدلالة المستندية للمنشأ مع مراعاة كافة القواعد والشروط والاستيرادية المنظمة للسلع المستعملة وذلك الحاقا لمنشور الاتفاقيات رقمي 18 ، و23 لسنة 2019 .

وأكدت مصلحة الجمارك أن تلك التعليمات تأتي بشأن الاستفسار عن التعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لدلالة المنشأ المستندية بقواعد المنشأ الاورومتوسطية ومدى سريانها على الاصناف المستعملة من عدمه.

كما كانت قد أصدرت مصلحة الجمارك خلال فبراير تعليمات بشأن شهادات المنشأ التي يتم التعامل من خلالها بخصوص البضائع الأورومتوسطية.

ونصت التعليمات التي أصدرتها مصلحة الجمارك، على أنه يجب أن يتضمن بيان القانورة التوقيع الأصلي للمصدر بخط اليد على بيان الفاتورة وفقًا للمادة 22 من برتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية.

ووفقًا لمنشور الاتفاقيات رقم 2 لسنة 2022 أنه في حالة تواجد التوقع الحي يمكن للسلطات الجمركية الطلب من المستورد إحضار صورة من التعهد الخاص بالمصدر الذي أودعه لدى السلطات الجمركية للدولة المصدرة.

وأكدت الدكتورة أمل أحمد محمد، مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات بمصلحة الجمارك، أنه تم تعميم تلك التعليمات بكل المواقع الجمركية المختصة التابعة، ليتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأشارت عبر منشور الاتفاقيات الصادر عن المصلحة، إلى أن تلك التعليمات تأتي بناء على خطاب محمد سمير مدير عام الادارة العامة لقواعد المنشأ، بوزارة الصناعة والتجارة، والذي أكد في رده لمصلحة الجمارك بشأن إمكانية قبول اعلان المنشأ المدون على القواتير، والمقدم كمستند اثبات للرسائل الواردة في إطار الاتفاقيات التفضيلية الاورومتوسطية، سواء كان توقيع المصدر عليه حي أو الكتروني في ضوء الفواتير على موقع التسجيل المسبق للشحنات مباشرة من المصدر.

وأكد “سمير” ضرورة أن يتضمن بيان الفاتورة التوقيع الأصلي للمصدر بخط اليد على بيان الفاتورة وفقا لصريح المادة 22 من بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وأنه في حالة عدم تواجد التوقيع الحي يمكن للسلطات الجمركية الطلب من المستورد إحضار صورة من التعهد الخاص بالمصدر الذي أودعه لدى السلطات الجمركية للدولة المصدرة.