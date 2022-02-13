الجمارك : إحباط 19 ألف عملية تهريب العام الماضي برسوم وغرامات 5.36 مليار جنيه

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التى تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار.



منها لمخدرات وأسلحة وألعاب نارية وملابس جاهزة وسلع تموينية

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركى، خلال العام الماضي، بلغ 19256 محضرًا، وسجلت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 5.362 مليار جنيه.



وأضاف أنه تم تحرير 131 محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 406.320 ملايين جنيه، و97 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 247.446 مليون جنيه، و81 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 4.50 ملايين جنيه، و119 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 97.87 مليون جنيه، و537 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 1.280 مليار جنيه.



أوضح أنه تم تحرير 42 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 246.235 مليون جنيه، و10 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 22.345 مليون جنيه، و153 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 117.175 مليون جنيه، و109 محاضر لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 50.522 مليون جنيه، و100 محضر تتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 256.902 مليون جنيه، و828 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 272.848 مليون جنيه، و7 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 473 ألف جنيه.

ولفت إلى أنه تم تحرير 141 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 16.952 مليون جنيه، و52 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 7.503 ملايين جنيه، وتحرير 311 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 568.353 مليون جنيه، 10584 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 319.473 مليون جنيه، وتم تحرير 899 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 229.880 مليون جنيه، و88 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر بلغت مستحقاتها نحو 648.898 مليون جنيه، و125 محضرًا تتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو 547.962 مليون جنيه، كما تم تحرير 70 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية، و248 محضرًا بمحاولة تهريب عملات، و9 محاضر بمحاولة تهريب آثار.