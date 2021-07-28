الجمارك : إحباط 1585 عملية تهريب خلال يونيو الماضي

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية ساهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

بقيمة جمركية 237.661 مليون جنيه

ولفت الغتوري في تقرير اليوم، إلى أنه تم إحباط 1585 عملية تهريب، خلال شهر يونيو الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 237.661 مليون جنيه وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 650.61 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أنه تم تحرير 1035 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 19.310 مليون جنيه، و19 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 4.903 مليون جنيه، و6 محاضر لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه.

وأشار أيضا إلى أنه تم تحرير 51 محضرًا للسجائر بقيمة 71.952 مليون جنيه، و10 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 2.36 مليون جنيه، إضافة إلى 4 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 62 ألف جنيه، و69 محضرا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 17.515 مليون جنيه، و3 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 424 ألف جنيه.

وأضاف تقرير الجمارك، أنه تم تحرير 14 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4.705 ملايين جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 22 ألف جنيه، إضافة إلى محضرين لتهريب ألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها 8.590 مليون جنيه، و3 محاضر تهريب أجهزة طبية ومستلزماتها، تبلغ قيمة مستحقاتها 118 ألف جنيه.

ونوه إلى أنه تم تحرير 37 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 450.158 مليون جنيه، و28 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 45.489 مليون جنيه، و5 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل، تبلغ قيمة مستحقاتها 65 ألف جنيه، و3 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 24.234 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبى، حيث تم ضبط 210 آلاف و600 يورو، و6 محاضر لمشغولات ذهبية.