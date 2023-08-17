الجمارك: إحباط أكثر من 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 6.3 مليار جنيه

كشفت الجمارك عن إحباط أكثر من 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 6.3 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي.

جاء ذلك في تقرير. استعرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية حول جهود مصلحة الجمارك، خلال النصف الأول من عام 2023، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في بيان اليوم، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

ولفت إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال6 أشهر من يناير حتى يونيه الماضي، بلغت 12493 محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 6.392 مليار جنيه.