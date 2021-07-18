اتصالات وتكنولوجيا

الجمارك : أي جهاز أو معدة إلكترونية يحقق الاتصال بين أفراد يصنف كجهاز اتصالات (مستند)

بناءا على كتاب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
السيد فؤاد 3:32 م, الأحد, 18 يوليو 21 3:32 م, الأحد, 18 يوليو 21

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أصدرت مصلحة الجمارك اليوم منشور استيراد رقابى رقم ( 27 ) لسنة 2021 ، والذي يقضي بتطبيق كتاب المهندس  الرئيس التنفيذي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقم 622 بتاريخ 12 يوليو الحالى بكل شروطه .

ويتضمن كتاب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي جهاز/ معدة إلكترونية تصنف بأنها جهاز اتصالات لمجرد انها تحقق اتصالات بين أفراد فقط أو بين آلات فقط أو بین أفراد وآلات سواء كان الاتصال ذاتيا أو بتدخل بشري وأيا كانت مسافة الاتصال صغيرة أو كبيرة.

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كما يتم عرض الشحنات التي تحتوى على أجهزة ومعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية أو الأجهزة والمعدات الملحق بها أجهزة اتصالات على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للقانون وتلبية لطلبات الأمن القومي المصري .

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بقلم السيد فؤاد

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