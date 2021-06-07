«الجمارك» : آليات جديدة للقضاء على تأخر الرسائل التي تحدد ميعاد الكشف والمعاينة لها

أكدت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، أنه جارٍ اتخاذ آليات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك، وذلك لحل مشكلة تأخر وصول الرسائل التي تُحدد ميعاد الكشف والمعاينة لها.

جاء ذلك عبر خطاب للدكتور منى نصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك للمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن الآليات تتركز في نظام رسائل (sms) على شبكة فودافون، وهذا الذي يصادف بعض الأحيان تأخر في الخدمات، ويجري التواصل من قبل المختصين أولًا بأول لتصحيح الوضع وتذليل تلك المشكلات.

وأضافت أن الآلية الثانية تتركز في نظام “كيزالا” للتخطاب والرسائل النصية، والذي يعتمد على تقنية الإنترنت، وهو ما يتطلب أن يكون المتعامل قد أنزل التطبيق على هاتفه الجوال “المحمول ” .

وطالبت نصر المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة إعلام أعضاء الشعبة من تنزيل تطبيق Microsoft kaizala محل فوري للقضاء على الشكوى من تأخر الرسائل النصية وذلك لحين قيام شركة فودافون بالحل المناسب.

وكان قد تقدمت رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوسجيات بغرفة تجارة الإسكندرية، بمذكرة لوزارة المالية بشأن الصعوبات التي تواجه المجتمع التجاري ومنها الإدراج الالكتروني على منظومة نافذة من مكاتب التخليص المختلفة .

ووعدت مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك بوجود تحسن ملحوظ خلال الفترة المقبلة بالمنافذ الجمركية التي تم بها تطبيق منظومة النافذة الواحدة، والتي تقوم بتنفيذها الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية ( mts ) .

يذكر أن العامين الماضيين شهدت توسع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية في العديد من المنافذ الإلكترونية، وبدأت بمطار القاهرة الدولي، ثم ميناء العين السخنة، ثم تم تطبيقها بميناءي شرق وغرب بورسعيد، ومؤخرا تم تطبيقها بموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط.