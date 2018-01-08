الجلسة تشارك في مهرجان المسرح العربي بتونس

سلوى عثمان أعلن الدكتور هشام مراد، رئيس العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، أن الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة وافق على سفر فرقة مـسـرح الطليـعة التابـع للبيت الفـنى للمـسرح ، تلبية للدعوة الموجهة من الهيئة العربية للمسرح ، لمشاركة مصر فى مهرجان المسرح العربى ، فى دورته العاشرة .

سلوى عثمان

أعلن الدكتور هشام مراد، رئيس العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، أن الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة وافق على سفر فرقة مـسـرح الطليـعة التابـع للبيت الفـنى للمـسرح ، تلبية للدعوة الموجهة من الهيئة العربية للمسرح ، لمشاركة مصر فى مهرجان المسرح العربى ، فى دورته العاشرة .

كما أعلن إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن العرض المسرحى ” الجلسة _شغل عفاريت” هو العرض الذي تم اختياره وسيسافر غدا الثلاثاء الموافق 9 يناير الجارى ليشارك بمهرجان المسرح العربى بتونس.

ومن المنتظر عرضه بالمهرجان يوم الخميس القادم الموافق 11 يناير مرتين الأولى فى الساعة الرابعة مساء والثانية فى الساعة السابعة مساء بمسرح بن رشيق بتونس وذلك ضمن العروض المتنافسة على النسخة السابعة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي .

الجلسة –شغل عفاريت ” بطولة طه خليفة ،فهد ابراهيم ،ميدو عبد القادر ،مصطفى عبد الهادى ، نورا نواف ،حسن نوح ،مصطفى عبد الهادى ، مارينا مجدى ، عبدلله ، ديكور وإضاءة عمرو الأشرف ، أداء حركي عمرو باتريك ، مخرج منفذ عمرو عاطف ،تأليف و إخراج مناضل عنتر