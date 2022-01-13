الجلالة تشهد افتتاح مشروعات سياحية وترفيهية جديدة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعمير واستصلاح الظهير الصحراوي لمدينة العين السخنة، واستغلالها استثماريا، وكذا جهود الحكومة المصرية لاستثمار البقعة الساحرة المتمثلة في المشروع القومي “الجلالة”، فقد شهدت مدينة الجلالة بالعين السخنة احتفالية كبري لافتتاح أكبر منطقة للألعاب المائية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بحضور أكثر من 300 شركة تعمل في مجال السياحة.
ويمثل المشروع الجديد واحدا من أكبر المشروعات القومية السياحية والترفيهية بما تحتويه من 86 لعبة مائية و10 حمامات سباحة و72 غرفة فندقية، كما يتميز المشروع بأنه جزء مما تتضمنه مدينة الجلالة كأحد المشروعات القومية السياحية والترفيهية الجديدة حيث يحاط به مارينا لليخوت تستوعب 340 قطعة بحرية من مختلف الأحجام، فضلا عن فندقين خمس نجوم بطاقة 700 غرفة شاملة الملحقات الخارجية، وفندق آخر بطاقة استيعابية 625 غرفة جار تجهيزه للافتتاح قريبا، ومسرح ضخم تم تجهيزه بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة وروعة الديكورات والتصميمات المعمارية.
وأشرفت على تنفيذ مشروع “أكوا بارك الجلالة” الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية “توليب”، بينما تتولى مجموعة مارسيليا إدارته والتي أعلنت بدورها بدء استقبال الرواد للاستمتاع بخدمات هي الأولي من نوعها.
وأكد اللواء محمود رزق رئيس الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية توليب، في بيان صحفي، أن اختيار موقع المشروع بمدينة الجلالة جاء بعد بحث ودراسة أوضحت أن المدينة واعدة لما بها من مميزات جاذبة للاستثمارات السياحية ولهذا السبب كان اختيارها لتحتضن مشروعات سياحية عملاقة تتميز بالضخامة والفخامة منها “الجلالة أكوا بارك” المتفرد بطبيعته وتنوع خدماته الفندقية والترفيهية التي يقدمها للرواد مما يرشحه ليكون المفضل للمصريين والعرب والأجانب على حد سواء وهو ما يجعل المشروع منافسا بقوة في السوق السياحية المصري والعالمي.
وأشار “رزق” إلى أن مدينة الجلالة ورغم حداثتها إلا أنها باتت أيقونة مصرية عالمية جديدة في مجال السياحة والترفيه المحصن بمؤشرات أمان مرتفعة، قائلا إنه لهذا اجتمعت وتحالفت كل الظروف وعوامل النجاح لمشروع الأكوا بارك الجديد بمدينة الجلالة ليحلق منفردا على القمة في عالم الرفاهية.
ومن جانبه، أشار الخبير السياحي إيهاب الجندي عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمستثمرين ورئيس لجنة السياحة إلى اعتماد مخطط ترفيهي وترويجي يستهدف تنظيم حفلات وفعاليات فنية يحييها ألمع نجوم الغناء العربي والأجنبي علي مسرح الأكوا بارك الجديد الذي روعي في تصميمه وتجهيزاته أحدث ما أنتجه العالم من تقنيات، فضلا عن قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الرواد ويوفر لهم الأمان والرفاهية والمتعة.
وأكد الجندي، أن السياحة الداخلية التي ارتفعت مؤشرات رواجها مؤخرا تعزز من فرص الإقبال على الاستمتاع بخدمات مشروع الجلالة أكوا بارك وهي الفرص المدعومة بقوة من جانب الحكومة المصرية في صورة تسهيلات تم تخصيصها للقطاع السياحي، فضلا عن حزم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على سلامة السياح المصريين والعرب والأجانب.