الجلالة تشهد افتتاح مشروعات سياحية وترفيهية جديدة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعمير واستصلاح الظهير الصحراوي لمدينة العين السخنة، واستغلالها استثماريا، وكذا جهود الحكومة المصرية لاستثمار البقعة الساحرة المتمثلة في المشروع القومي "الجلالة"، فقد شهدت مدينة الجلالة بالعين السخنة احتفالية كبري لافتتاح أكبر منطقة للألعاب المائية…

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعمير واستصلاح الظهير الصحراوي لمدينة العين السخنة، واستغلالها استثماريا، وكذا جهود الحكومة المصرية لاستثمار البقعة الساحرة المتمثلة في المشروع القومي “الجلالة”، فقد شهدت مدينة الجلالة بالعين السخنة احتفالية كبري لافتتاح أكبر منطقة للألعاب المائية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بحضور أكثر من 300 شركة تعمل في مجال السياحة.

ويمثل المشروع الجديد واحدا من أكبر المشروعات القومية السياحية والترفيهية بما تحتويه من 86 لعبة مائية و10 حمامات سباحة و72 غرفة فندقية، كما يتميز المشروع بأنه جزء مما تتضمنه مدينة الجلالة كأحد المشروعات القومية السياحية والترفيهية الجديدة حيث يحاط به مارينا لليخوت تستوعب 340 قطعة بحرية من مختلف الأحجام، فضلا عن فندقين خمس نجوم بطاقة 700 غرفة شاملة الملحقات الخارجية، وفندق آخر بطاقة استيعابية 625 غرفة جار تجهيزه للافتتاح قريبا، ومسرح ضخم تم تجهيزه بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة وروعة الديكورات والتصميمات المعمارية.

وأشرفت على تنفيذ مشروع “أكوا بارك الجلالة” الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية “توليب”، بينما تتولى مجموعة مارسيليا إدارته والتي أعلنت بدورها بدء استقبال الرواد للاستمتاع بخدمات هي الأولي من نوعها.





وأكد اللواء محمود رزق رئيس الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية توليب، في بيان صحفي، أن اختيار موقع المشروع بمدينة الجلالة جاء بعد بحث ودراسة أوضحت أن المدينة واعدة لما بها من مميزات جاذبة للاستثمارات السياحية ولهذا السبب كان اختيارها لتحتضن مشروعات سياحية عملاقة تتميز بالضخامة والفخامة منها “الجلالة أكوا بارك” المتفرد بطبيعته وتنوع خدماته الفندقية والترفيهية التي يقدمها للرواد مما يرشحه ليكون المفضل للمصريين والعرب والأجانب على حد سواء وهو ما يجعل المشروع منافسا بقوة في السوق السياحية المصري والعالمي.

وأشار “رزق” إلى أن مدينة الجلالة ورغم حداثتها إلا أنها باتت أيقونة مصرية عالمية جديدة في مجال السياحة والترفيه المحصن بمؤشرات أمان مرتفعة، قائلا إنه لهذا اجتمعت وتحالفت كل الظروف وعوامل النجاح لمشروع الأكوا بارك الجديد بمدينة الجلالة ليحلق منفردا على القمة في عالم الرفاهية.

ومن جانبه، أشار الخبير السياحي إيهاب الجندي عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمستثمرين ورئيس لجنة السياحة إلى اعتماد مخطط ترفيهي وترويجي يستهدف تنظيم حفلات وفعاليات فنية يحييها ألمع نجوم الغناء العربي والأجنبي علي مسرح الأكوا بارك الجديد الذي روعي في تصميمه وتجهيزاته أحدث ما أنتجه العالم من تقنيات، فضلا عن قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الرواد ويوفر لهم الأمان والرفاهية والمتعة.

وأكد الجندي، أن السياحة الداخلية التي ارتفعت مؤشرات رواجها مؤخرا تعزز من فرص الإقبال على الاستمتاع بخدمات مشروع الجلالة أكوا بارك وهي الفرص المدعومة بقوة من جانب الحكومة المصرية في صورة تسهيلات تم تخصيصها للقطاع السياحي، فضلا عن حزم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على سلامة السياح المصريين والعرب والأجانب.