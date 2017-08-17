سيـــاســة

الجلاء العسكرى يستضيف خبير عالمى فى جراحات قاع الجمجمة

  بدور إبراهيم:يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، الدكتور مجدى قللينى، خبير جراحات أورام قاع الجمجمة الأمامى والخلفى، وجراحات المخ والأعصاب، بجامعة كلتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 3 سبتمبر القادم، وتتستقبل المستشفى حالياً الحالات التى ترغب فى العرض عليه
17 أغسطس، 2017 17 أغسطس، 2017

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بدور إبراهيم:

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، الدكتور مجدى قللينى، خبير جراحات أورام قاع الجمجمة الأمامى والخلفى، وجراحات المخ والأعصاب، بجامعة كلتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 3 سبتمبر القادم، وتتستقبل المستشفى حالياً الحالات التى ترغب فى العرض عليه من المدنيين والعسكريين  .

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