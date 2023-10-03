«الجفاف.. التصحر والفيضانات» تتصدر أجندة مؤتمر «Ecomondo 2023» بإيطاليا

تتصدر أزمات الجفاف، والتصحر، والفيضانات، حلقات النقاش المعرض التجاري للاقتصاد الأخضر في أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمة مجموعة المعارض الإيطالية IEG – إيكوموندو 2023 – خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، حسبما جاء في بيان للمجموعة حصلت “المال” على نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن ظواهر الجفاف، والتصحر، والفيضانات، تهدد القارة الأفريقية بشكل متزايد، وضرورة أن يكون هناك نهج وحلول تكنولوجيا خضراء هي في غاية الأهمية والإلحاح للحد من تلك الظواهر.

ولفت البيان إلى أنه سيتم مناقشة الظواهر الثلاثة خلال المؤتمر الدولي في إيكوموندو (الطبعة السادسة والعشرون)، المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر في ريميني بمشاركة 1500 علامة تجارية في 28 قاعة تشغل كامل مباني مركز ريميني للمعارض.

سيتم التركيز على نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء (WEF) كجزء لا يتجزأ من جدول أعمال التنمية الدولية، ويسلط المؤتمر، الذي يضم متحدثين مؤسسيين ووفد كبير من المهنيين من القارة الأفريقية، الضوء على الترابط بين أنظمة المياه والطاقة والغذاء.

ويكشف عن نماذج الأعمال وآليات التمويل القادرة على زيادة الإنتاجية الاقتصادية في منطقة مثل أفريقيا، حيث الاستهلاك، ومن المتوقع أن تنمو الحاجة إلى الماء والكهرباء والغذاء بشكل كبير في المستقبل.

يشار إلى أن المجموعة نظمت في نوفمبر الماضي معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 – بمركز إكسبو بمدينة ريميني، وشهد حضورًا مكثفًا من المشاركين من الشركات الكبرى بنسبة زيادة 41% مقارنة بالحضور فى 2021، و15% على الإصدار القياسي لعام 2019.

شارك فى الحدثين شركات أجنبية من 90 دولة، لعرض أفضل وأحدث التقنيات الحديثة لسياسة التدويل التى أطلقتها IEG فى السنوات الأخيرة، لجذب العديد من زوار العالم، إلى مدينة ريميني باسم التميز النوعى والعددي.

يشار إلى أن (IEG) شركة رائدة فى إيطاليا فى تنظيم المعارض التجارية وأحد المشغلين الرئيسيين فى القطاعات التجارية والمؤتمرات على المستوى الأوروبي، ولها فروع في ريميني وفيتشنزا، إضافة إلى مواقع أخرى فى ميلانو وأريتسو.

وتقوم بتنظيم عدد من المعارض فى مجالات الأطعمة والمشروبات والمجوهرات والموضة، والسياحة والضيافة والرياضة والترفيه، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، ونفذت أعمالا خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والصين.