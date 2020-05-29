«الجسر العربي» يستأنف الحركة التجارية بين مصر والأردن الأحد المقبل

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة عن استئناف العمل على خط العقبة نويبع بالنسبة لحركة النقل التجاري بين البلدين، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل ٣١ مايو، وذلك بواقع رحلتين يوميا من والى الميناءين.

وكان ميناء العقبة الأردنى أعلن فى منشور لشركة الجسر العربي للملاحة والعاملة على الخط الملاحي العقبة / نويبع عن وقف استقبال شاحنات البضائع من وإلى محطة الركاب باستثناء الشاحنات الأردنية الموجودة في ميناء نويبع، على أن يتم نقل جميع الشاحنات المصرية الموجودة في ساحة محطة الركاب إلى جمهورية مصر العربية.

وتحمل الشاحنات المصرية المترددة على ميناء العقبة برادات محملة بالبضائع والمنتجات الزراعية، من الصادرات الزراعية.

ومنذ تم تفاقم أزمة كورونا يتم العمل بنظام تفريغ البضائع الموجودة على الشاحنات المصرية بساحة ميناء العقبة وإعادة تحميلها على شاحنات أردنية للتحرك داخل الأراضى الأردنية وكذلك العمل بنظام الترانزيت من خلال نقل البضائع إلى العراق والسعودية بواسطة الشاحنات المصرية داخل أراضى الأردن بنظام الرفقة الأمنية.