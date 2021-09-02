«الجسر العربي للملاحة» تُعلن عن أماكن حجز خط نويبع العقبة

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة عن أماكن الحجز للمملكة الأردنية الهاشمية عن طريق خط نويبع العقبة.

شركة القناه للتوكيلات الملاحية – القاهرة 0020225777494

شركة القناه للتوكيلات الملاحية – بورسعيد 0020663245849

شركة أبو سمرة للسياحة 01029904517

يذكر أن شركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين مصر والأردن والعراق، حيث تم تأسيسها في نوفمبر عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، واستمرت زيادة رأس المال منذ عام 2002 إلى أن وصل في عام 2014 الى 100.5 مليون دولار.

وتأسست الشركة بسواعد وكفاءات عربية من قبل حكومات كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية لتقوم بخدمات النقل البحري وبشكل خاص نقل الركاب والبضائع عبر خط (العقبة – نويبع) إلى جانب النقل السياحي بين الأردن ومصر عبر خط ( العقبة – طابا).