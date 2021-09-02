نقل وملاحة

«الجسر العربي للملاحة» تُعلن عن أماكن حجز خط نويبع العقبة

تقدم الشركة خدمات النقل البحري (الركاب والبضائع) والنقل السياحي
محمود محسن 12:20 ص, الجمعة, 3 سبتمبر 21 12:20 ص, الجمعة, 3 سبتمبر 21

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أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة عن أماكن الحجز للمملكة الأردنية الهاشمية عن طريق خط نويبع العقبة.

شركة القناه للتوكيلات الملاحية – القاهرة 0020225777494

شركة القناه للتوكيلات الملاحية – بورسعيد 0020663245849

شركة أبو سمرة للسياحة 01029904517

يذكر أن شركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين مصر والأردن والعراق، حيث تم تأسيسها في نوفمبر عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، واستمرت زيادة رأس المال منذ عام 2002 إلى أن وصل في عام 2014 الى 100.5 مليون دولار.

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وتأسست الشركة بسواعد وكفاءات عربية من قبل حكومات كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية لتقوم بخدمات النقل البحري وبشكل خاص نقل الركاب والبضائع عبر خط (العقبة – نويبع) إلى جانب النقل السياحي بين الأردن ومصر عبر خط ( العقبة – طابا).

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بقلم محمود محسن

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