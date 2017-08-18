الجسر العربى تنقل ١٣ ألف حاج للسعودية

أمانى العزازى: حددت وزارة السياحة ١٣ ألف حاج هذا العام لشركة الجسر العربى للملاحة، لتسفيرهم على متن عباراتها للأراضى السعودية. وأكد عاطف البرشه، مستشار الشركة ببورسعيد انتظام حركة سفر الحجاج من نويبع إلى الأردن وموانئ الخليج العربى لافتًا إلى أن قرارات

أمانى العزازى:

حددت وزارة السياحة ١٣ ألف حاج هذا العام لشركة الجسر العربى للملاحة، لتسفيرهم على متن عباراتها للأراضى السعودية.

وأكد عاطف البرشه، مستشار الشركة ببورسعيد انتظام حركة سفر الحجاج من نويبع إلى الأردن وموانئ الخليج العربى لافتًا إلى أن قرارات الحكومة بتعويم الجنيه لم تؤثر على أسعار الركوب أو معدلات الإقبال على السفر عبر الشركة.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أنه يتم تسفير ٥٠ أتوبيس ركاب بشكل يومى، وبانتظام على عبارتين تابعتين للجسر العربى مخصصتان لنقل الحجاج، لافتا إلى انتظام حركة سفر الشاحنات. بمعدل ٥٠ شاحنة يوميا ذهابا وعودة، على العبارة المخصصة لنقل الشاحنات.

وقال إن حركة الشاحنات تشهد رواجا ملحوظا بسبب حلول موسم تصدير الفاكهة والخضراوات المصرية لدول الخليج.

يذكر أن “الجسر العربى”، هى نتاج تعاون مشترك بين حكومات مصر والأردن والعراق، ويصل رأسمالها المدفوع 100 مليون دولار، وقد منحت الجسر امتيازًا خاصًا من المملكة الأردنية الهاشمية، ومصر، لتشغيل خط العقبة – نويبع، لنقل المسافرين والبضائع والمركبات بمختلف أنواعها، ويمتلك أسطولا مكونا من 7 بواخر تقدر قيمتها بـ 130 مليون دولار.

