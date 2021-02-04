الجزيري: اتصالات أثبت قوة استراتيجيتها لمواجهة المخاطر خلال أزمة كورونا

حصلت شركة اتصالات مصر للعام الثالث على التوالي على جائزة أفضل بيئة عمل للموظفين المُقدمة من Top Employer – أكبر مؤسسة عالمية تقوم بتقييم مدى اهتمام الشركات بخلق بيئة عمل مميزة للعاملين وتمنح الشهادات والجوائز لكبرى الشركات في مختلف القطاعات.

تأتي الجائزة تأكيداً على دور اتصالات مصر في تقديم الأفضل لموظفيها سواء من خلال توفير بيئة عمل مناسبة أو تقديم امتيازات خاصة لموظفيها في ظل جائحة كورونا، بجانب حرص الشركة الدائم على تطوير وتنمية مهارات الكوادر من العاملين لمساعدتهم على تقديم أفضل جودة لعملائها.

ووفقاً للبيان الذي نشرته مؤسسة Top Employer لنتائج البحث المستقل والشامل الذي أجرته المؤسسة بداخل شركة اتصالات مصر والذي تضمن عدة عوامل منها التوجيه والقيادة، والتطوير والتدريب، والتنمية، وجذب كوادر جديدة.

وأوضح البيان أن اتصالات مصر قدمت نموذجا استثنائيا لبيئة عمل الموظفين داخل الشركة بشكل عام، بجانب تقديمها العديد من الامتيازات على رأسها الالتزام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية الداخلية ورفع الوعي للموظفين بإجراءات السلامة والصحة، والسماح للموظفين بالعمل من المنزل بالتنسيق مع المديرين لضمان استمرار العمل بالشكل المطلوب مع إعطاء الأولوية للأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة للعمل من المنزل، ومضاعفة سعة الإنترنت المخصصة للموظفين لدعمهم في تقديم الخدمة المطلوبة من المنزل ومساعدة باقي افراد الأسرة علي العمل او الدراسة من المنزل.

وفي هذا السياق، علقت داليا الجزيري – الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارية بشركة اتصالات مصر قائلة: أحد أهم نقاط القوة التي منحت اتصالات مصر مكانة متميزة في السوق المصرية هي الاستثمار في الموظفين باعتبارهم شركاء في النجاح ومساهم رئيسي في تعظيم قوة الشركة، حيث نوفر أفضل بيئة عمل وثقافة تدعمها قيمنا الأساسية، مما يساعدهم على الحفاظ على التوازن في الحياة العملية والشخصية، كما نقوم بالاستثمار فيهم بشكل كبير لتدريبهم ورفع كفاءتهم المهنية وإثقال خبراتهم وتأهيلهم بصفة دائمة لتحمل مسئولية القيادة.

وأضافت الجزيري، أثبتت اتصالات مصر خلال جائحة كورونا قوة استراتيجيتها لمواجهة المخاطر وضمان استمرارية الاعمال بالكفاءة المعتادة، وذلك بوضع موظفي الشركة على رأس الأولويات والحفاظ على صحتهم، وتقديم حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية الموظفين ورفع الوعي بينهم التزامًا بإجراءات السلامة المُقدمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عن طريق جميع طرق التواصل المتوفرة.

يذكر أن اتصالات فازت بالجائزة للعام الثالث على التوالي، حيث سبق وفازت بجائزة أفضل بيئة عمل في2019 و2020.