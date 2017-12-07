الجزيرة يواصل مكاسبه بمونديال اﻷندية.. ويضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد

علي المصريواصل الجزيرة اﻹماراتي، توهجه في كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة اﻹماراتية أبوظبي، بتغلبه على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أحتضنه ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.وحسم علي مبخوت المواجهة اﻵسيوية الخالصة بين الجزيرة صاحب الأرض والجمهور وضيفه اليا

علي المصري

واصل الجزيرة اﻹماراتي، توهجه في كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة اﻹماراتية أبوظبي، بتغلبه على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أحتضنه ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وحسم علي مبخوت المواجهة اﻵسيوية الخالصة بين الجزيرة صاحب الأرض والجمهور وضيفه الياباني “بطل آسيا”، بتسجيله لهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، من انفراد صريح بمرمى أوراوا، إثر تمريرة متقنة من البرازيلي رومارينهو.

وأصبح مبخوت ثالث لاعب إماراتي يسجل في مونديال الأندية، حيث سبقه عبدالرحيم جمعة لاعب الوحدة في لقاء جنوب هيكاري بطل أوقيانوسيا في نسخة 2010، بجانب إسماعيل مطر الذي هز شباك باتشوكا المكسيكي في نفس العام، بلقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.

ويتقابل الجزيرة اﻹماراتي مع ريال مدريد الإسباني “حامل اللقب”، يوم الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية، المقامة حاليا في الإمارات، وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري.

وسيلتقي أوراوا مع الوداد البيضاوي المغربي، الذي خسر بالنتيجة ذاتها، أمام باتشوكا المكسيكي، عصر اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الخامس، يوم الثلاثاء المقبل.