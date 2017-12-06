الجزيرة يفتتح مونديال الأندية بفوز على أوكلاند ويواجه أوراوا الياباني

علي المصريحقق الجزيرة الإماراتي فوزًا ثمينًا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليًّا في أبو ظبي، وتختتم يوم 16 ديسمبر الحالي.وتمكَّن فخر أبو ظبي من الفوز بهدف وحيد سجله نجمه البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 38، على استاد هزاع بن زايد في

علي المصري





حقق الجزيرة الإماراتي فوزًا ثمينًا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليًّا في أبو ظبي، وتختتم يوم 16 ديسمبر الحالي.

وتمكَّن فخر أبو ظبي من الفوز بهدف وحيد سجله نجمه البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 38، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وسيواجه الجزيرة في مباراة ربع النهائي، فريق أوراوا ريد دايموند الياباني، يوم السبت المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي، وسيلعب في اليوم نفسه الوداد البيضاوي المغربي بطل إفريقيا مع باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف.