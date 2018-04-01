الجزيرة لتداول الأوراق المالية تتقدم 8 مراكز في الربع الأول

منى عبدالباري:تمكنت شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية من إحراز تقدم بواقع 8 مراكز في الربع الأول من العام الحالي. وصعدت الجزيرة إلى المركز الـ13 بحصة سوقية 2% وقيم تداول 3.9 مليار جنيه، مقارنة بالمركز 21، بحصة سوقية 1%، وقيم تداولات ملياري جنيه.وعلى الصعيد الشهري خالفت الجزيرة الاتجاه ا

منى عبدالباري:

تمكنت شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية من إحراز تقدم بواقع 8 مراكز في الربع الأول من العام الحالي.

وصعدت الجزيرة إلى المركز الـ13 بحصة سوقية 2% وقيم تداول 3.9 مليار جنيه، مقارنة بالمركز 21، بحصة سوقية 1%، وقيم تداولات ملياري جنيه.

وعلى الصعيد الشهري خالفت الجزيرة الاتجاه الصاعد لتأتي في مارس بالمرتبة الـ 14، بتراجع 3 مراكز مقارنة بالشهر الماضي، وسط تراجع في الحصة السوقية، وارتفاعا بقيم التداولات .

وفي مارس سجلت الجزيرة تداولات قيمتها 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية 1.8%، مقارنة بحصة سوقية 2.3%، وقيم تداولات 1.2 مليار جنيه.