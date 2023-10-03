الجزر يرتفع لـ30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3-10-2023

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الثلاثاء 3-10-2023 وتدرجت الطماطم بين 12 جنيها إلى 17 جنيها بدلا من 15 جنيها، أمس بحسب الجودة، والجزر ارتفع من 25 إلى 30 جنيها والبطاطس 14 جنيها والكوسة والخيار 10 جنيهًات، والبصل بمختلف أصنافه 25 جنيها والفلفل الرومي 12 إلي 20 جنيها والملوخية 3 جنيهات بسوق القطاعي طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 250 إلى 320 جنيها، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف جنيه للواحدة، والكابوتشا 10 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات

أكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 30 جنيهًا و40 جنيهًا، والفلفل الألوان 30 جنيهًا.

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والخيار البلدي 6.5 جنيه، والخيار الصوب 10جنيهًات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والثوم البلدي 40 جنيهًا للكيلو والثوم الصيني 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر البصل الأصفر 25 جنيهًا، والبصل الأحمر 25 جنيهًا، والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 20 جنيهًا، والكوسة 8.5 جنيه، إلي 10 جنيهات ، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل البلدي 20 جنيهًا و الباذنجان الرومي 8.5 جنيه، والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والعنب البناتي 30 جنيهًا، والعنب البلدي 12 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهًا، والجوافة 12.5 جنيه إلى 15 جنيهًا والموز 12.5 إلى 20 جنيها، والعنب الأسود 35 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفواكه

وأفاد أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيهًا، والتفاح الأحمر 90 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 إلى 180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 200 جنيه والخوخ 50 جنيهًا.

وأضاف أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها، والبرقوق الأسود 20 جنيها إلى 50 جنيها، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 25 جنيهًا.

وأفاد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 30 إلى 80 جنيها والمشمش 40 و45 جنيها والبطيخ 70 جنيها للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 12 و25 جنيهًا.

ونوه التجار إلي أن البرتقال البلدي 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيها والتين 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 45 جنيها، والبلح السماني والأسود والرطب 10 جنيهات للكيلو.