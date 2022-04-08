واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التفاوت اليوم الجمعة 8-4-2022 الموافق 7 من شهر رمضان ،و تراوحت الطماطم بين 15 إلى 18 جنيها ، والبطاطس 6 جنيهات بدلا من 7 جنيهات ،والبصل الأحمر 3.5 جنيه ، والخيار 10 جنيهات، والفاصوليا 16 جنيها والبسلة 10جنيهات طبقا للأسعار المتداولة اليوم للمستهلك .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 200 جنيها إلي 250 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 18 جنيها، والليمون 17 جنيها ، والكوسة 4 جنيهات ، والباذنجان العروس 6 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

و أكد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات،و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 30 جنيها ، والخيار البلدي 10جنيهات ، والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر 50 جنيها ، والفلفل البلدي 30 جنيها ، والكوسة 8 جنيهات ،البطاطس الجديدة 6 جنيهات ، والفلفل الرومي 25 جنيها ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 55 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس سجل 12 جنيها ،والباذنجان الأبيض 20 جنيها ، والباذنجان الملون 22 جنيها،و الجزر 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو ، والليمون 25 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الجوافة تراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات ،والفرولة 7.5جنيه الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 25 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها، التفاح الإيراني الأحمر 20 جنيها ،والبلح الأحمر 15 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 2.5 جنيه للواحدة .

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر الرمان 17 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 50 جنيها ، والكمثرى 50 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 15 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وأكد التجار إلي أن سعر المانجو كيت 55 جنيها،البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه ، واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.