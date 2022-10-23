«الجزايرلي»: رسائل «السيسي» اليوم إيجابية.. ونحتاج إلى إظهار أهمية رجال الأعمال والمستثمرين

قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، نحن قادرون ولدينا فرص كبيرة متاحة في الوقت الحالي، وما حدث من أزمات اقتصادية، وشوفنا العالم كله بيتخناق على الأكل ومحصلش في مصر، عشان كان في شغل وتنسيق على أعلى مستوى من الاحتراف، تم قبل حدوث المشكلة من خلال لجنة أزمات تشمل وزارة التموين ووزارة الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية.

وأضاف “الجزايرلي”، أن التنسيق مهم جدًا، لأن لدينا اليوم رسائل إيجابية من الرئيس السيسي، عندما تتوافر الإرادة السياسية القوية، التي عملت 2016 في ايصال الدعم لمستحقيه، أخذت من الرصيد السياسي للمصلحة العامة.

وتابع “الجزايرلي” أن التنسيق ما بين الجهات المختلفة وكيفية وصوله إلى الموظفين في كل مكان هو التحدي الكبير، لذلك ما تم التحدث فيه، في لجنة تبسيط الإجراءات ولها تشريع هو في غاية الأهمية.

وأشار الجزايرلي إلي أن أزمة روسيا وأوكرانيا تعطينا فرصة كبيرة، في جذب الاستثمارات للسوق المحلية، لدينا فرص كبيرة جدًا، قائلا: إن 2011 كانت قاضية ورصاصة قاضية في كلمة رجل أعمال أو مستثمر أو صانع، محتاجين نشتغل كحكومة وميديا نظهر أهمية رجل الأعمال والمستثمر والصانع لفتح بيوت وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال الجلسة الاولي من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بعنوان: السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وتستهدف الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030.