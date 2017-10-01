الجزايرلى : استكمال التعديلات النهائية لدليل التفتيش للصناعات الغذائية

عمر سالم:

عقدت غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، اجتماع مجلس إدارتها بحضور الدكتور إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات التي تهم قطاع الصناعات الغذائية، وعلي رأسها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بقيام مصلحة الرقابة الصناعية بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع الواردة تحت أي نظام جمركي، وكذلك متابعة قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة للتأكد من استخدامها في الغرض الذي تم الاستيراد من أجله.



وأوضح “المناسترلي” خلال الاجتماع أن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الإتجار بمستلزمات الإنتاج والاستفادة من الامتيازات الجمركية دون وجه حق، وأن المصلحة ستواجه بكل حزم فقط من يحصل علي امتياز جمركي عند استيراد أي مستلزم إنتاج بغرض الصناعة ثم الإتجار به.

وقالت الدكتورة هالة سعودي، مدير الوحدة الفنية بالمصلحة خلال الاجتماع إنه سيتم إجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة بناء علي طلب من الجهات المعنية .



وأضاف “المناسترلي” أن المصلحة تعمل بكل طاقتها وتدعم الصناعة المصرية، وتحرص كل الحرص علي وقت ومجهود الصناع ولن تسمح إطلاقا بوجود أي عوائق لهم، وتقوم المصلحة حاليا بإعداد آلية تنفيذ القرار ، كما أكد علي أن القرار لأن يؤثر بطبيعة الحال علي مصانع الصناعات الغذائية، وأنها لا تتمتع بأي امتيازات جمركية عند استيراد خاماتها.



وأثني “الجزايرلي” علي مجهودات مصلحة الرقابة الصناعية في حماية الصناعة المحلية ضد الممارسات التي تلحق ضررا بالاقتصاد القومي، وأضاف أنه جار حاليا الانتهاء من التعديلات النهائية لدليل إجراءات التفتيش الخاص بقطاعات الصناعات الغذائية، والذي قامت المصلحة بإعدادة بالتعاون مع الغرفة وسيتم تقديم الدليل وعرض أهدافه وإجراءات تنفيذه علي مجتمع الصناعات الغذائية قريبا بعد التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وأضاف أن هذا الدليل يعد خطوة مهمة لتطوير جودة وكفاءة الإجراءات الرقابية، وأن إعداد مثل هذا الدليل لقطاعات صناعية أخري، سيساهم بصورة إيجابية في تعزيز وجود منتجات صناعية محلية آمنة وذات جودة عالية وقدرة تنافسية .