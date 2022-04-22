الجزار: 3.77 مليار جنيه تكلفة مشروعات الإسكان في سيناء

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قال الدكتور عاصم الجزار، إنه التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإسكان في سيناء وصلت لـ 3.77 مليار جنيه، وتضم أكثر من 17 ألف وحدة سكنية، بهدف توفير المسكن الملائم لأهالي سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالي، وتتنوع الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بين ” إسكان بدوى – إسكان اجتماعى – بديل للعشوائيات والأولى بالرعاية “.



وأضاف وزير الإسكان في بيان له اليوم، أنه من أهم المشروعات بسيناء، مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين، التى يتم تنفيذها حالياً، مشيراً إلى أن مكونات المشروع بها ( تطوير النزل البيئى، مصر سيناء – النزل البيئى الجديد ” امتداد ” – ساحة السلام – فندق جبلى – مركز الزوار الجديد – المجمع الإداري الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة البيوت البدوية – المنطقة السكنية الجديدة )، بجانب شبكات الطرق والمرافق وأعمال الوقاية من السيول.

وأشار إلى أن الجهاز المركزى للتعمير بالوزارة، تولى خلال الفترة من 2014 وحتى الآن العمل فى 462 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، وتشمل مشروعات سكنية وتنموية وطرق وخدمات ومرافق وكهرباء، بجانب مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين.

وأكد وزير الإسكان، أن تلك المشروعات تستهدف المساهمة فى تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى، وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة، وربط سيناء بالوطن الأم.



