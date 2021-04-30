«الجزار» يوافق على رفع كفاءة طريق أحمد عبد الله لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى ببورسعيد

وافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على رفع كفاءة ورصف وإنارة الطريق الرئيسي المؤدى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، وذلك لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمواطنين المنتفعين بوحدات المرحلة الثالثة ومشروع الكراسة الزرقاء (9000).

وكان النائب احمد فرغلي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد تقدم بطلب لوزير الإسكان برفع كفاءة طريق احمد عبد الله ورصفه وإنارته، باعتباره الطريق الرئيسي الموصل لمشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد.

وأكد فرغلي لـ «المال» موافقة رئيس الجهاز المركزى للتعمير على إدراج مشروع رفع كفاءة الطريق ضمن مقترح خطة جهاز تعمير سيناء العام المالى القادم 2021 على أن يتم البدء فى إجراءات الإسناد خلال العام المالى الحالى وتنفيذه بالخط القادمه 2022.

وأشار فرغلي إلى أن المشروع يفتقر للخدمات رغم قرب تسليم المنتفعين لوحداتهم واحتياج المنطقة لمزيد من الخدمات واستكمال أعمال المرافق

وفى سياق متصل، طالب المتقدمين لمشروعات المرحلة الثالثة والكراسة الزرقاء شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد ببدء الاستعلام البنكي تمهيدًا لتسليم الوحدات وفقًا المواعيد التى أعلنت عنها وزارة الاسكان لنواب بورسعيد و التى كان مقررا لها ابريل المنقضي ويونيو المقبل.

يذكر أن محافظة بورسعيد أطلقت على الطريق الرئيسي الموصل لمشروعات الإسكان الاجتماعى ببورسعيد اسم احمد عبد الله، نسبة لمحافظ بورسعيد الأسبق اللواء أحمد عبد الله شيخ محافظى مصر .