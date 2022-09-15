الجزار يلتقى ممثلى مجموعة فنادق ماريوت لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلى مجموعة فنادق ماريوت الدولية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لإنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الفندقية، سواء بالمدن الجديدة، خاصة مدينة العلمين الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، وغيرهما من المدن الساحلية، وكذا بمشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

و استعرض الدكتور عاصم الجزار خلال اللقاء، الفرص المتاحة للاستثمار فى المجال الفندقى، فى مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن المقرر إنشاؤها في الساحل الشمالي الغربي، وكذا مدينة أسوان الجديدة، وغيرها من المدن، إضافة إلى الفرص المتاحة بمشروعات تطوير القاهرة، داعياً ممثلى مجموعة فنادق ماريوت الدولية، إلى زيارة تلك المدن، ومعاينة المشروعات والمواقع المقترحة على الطبيعة.

وأكد أن المدن الجديدة، وخاصة الساحلية، هى مدن متكاملة الخدمات، ومستدامة، وتعمل على مدار العام، وتوفر مختلف الخدمات، السكنية والصناعية والتجارية وغيرها، وتتمتع بفرص كبيرة وواعدة فى مجال الاستثمار الفندقى، ومجال الاستثمار السياحى بشكل عام.

ورحب ممثلو مجموعة فنادق ماريوت الدولية، بالتعاون مع الدولة المصرية، معبرين عن إعجابهم بالنهضة العمرانية التى تشهدها مختلف ربوع الدولة، فى شتى المجالات، وخاصة في مجال التطوير العمراني