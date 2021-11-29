الجزار يترأس أول اجتماع لهيئة التنمية السياحية بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، بحضور وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمالية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وفى بداية الاجتماع، عبر الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بالعمل مع الزملاء في الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث إنه سبق له العمل بالهيئة قبل 30 عاما.

كما تقدم الجزار بالشكر للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على الجهد المبذول فى تنمية قطاع السياحة، والذى بدوره تمنى التوفيق لوزير الإسكان فى رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة إيجاد نوع من المرونة فى نشاط التنمية السياحية، حيث إنه نشاط حساس جداً للتقلبات، ولذا يجب وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة.

وأشار، إلى رغبة الوزارة تحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين وجميع العاملين بالقطاع، ودفع معدلات التنمية السياحية، وتحقيق أقصى عائد من النشاط.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووضع ضوابط جديدة، من أجل تعظيم العائد التنموي من النشاط السياحي.

كما وجه بالعمل بمختلف أنماط الأنشطة السياحية، من أجل مواصلة النقلة الكبيرة التي حققتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، فى النشاط السياحي بمصر.