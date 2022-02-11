الجزار يتابع مع رؤساء 3 أجهزة تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»

شملت مدن " العاشر من رمضان و 15 مايو والسادات"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع رؤساء أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان و15 مايو والسادات، سير العمل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، فى إطار دفع العمل بالمشروعات وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه قام بالمرور على 178 عمارة جارٍ تنفيذها بالحي 21 ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمساحة 90 مترًا للوحدة، حيث تفقد أعمال التنفيذ لمتابعة معدلات الأداء بالمواقع.

كما تفقّد المهندس أحمد عمران، أعمال تنفيذ 98 عمارة بالحى 20 بمساحة 90 مترًا للوحدة ضمن المبادرة، بجانب المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالحى 33، والمتضمنة أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقّيها كاملة المرافق.

كما تابع رئيس جهاز العاشر من رمضان الأعمال الجاري تنفيذها بموقع 52 عمارة لمحدودي الدخل “إسكان اجتماعى” شرق حى الأندلس بالحى الـ16 بمساحة 75 م2 للوحدة كاملة المرافق.

وخلال جولاته الميدانية عقد المهندس أحمد عمران اجتماعًا مع مسئولي الشركات المنفذة للأعمال لتذليل أية عقبات، والتنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقًا للجدول الزمني المتفق عليها وبالجودة المطلوبة.

في سياق متصل أشار المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 3020 وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل “إسكان اجتماعي المرحلة الـ15” ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالمدينة،

موضحًا أنه جارٍ تنفيذ 51 عمارة لمنخضي الدخل بحي النور تضم 1020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، بمساحة 90 مترًا بحي النور.

كما أوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال لـ100عمارة تضم 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا بحى الفردوس،

وجارٍ أيضًا تنفيذ الأعمال لـ5 عمارات بإجمالى 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75م2.

بينما أشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى متابعته أعمال تنفيذ وحدات منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة النرجس،

مؤكدًا أنه جارٍ العمل على أكمل وجه طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لذلك.

وذكر أنه تم الانتهاء من إنشاء بعض العمارات وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، مشيرًا إلى أنه يتم العمل من جميع الشركات المنفذة للمشروع على أكمل وجه ضمن الخطة المدرجة من الجهاز، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمشروع.