عقـــارات

الجزار يتابع تنفيذات الإسكان الاجتماعى ويطلب الاهتمام بالتشجير

عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية مع الشركات المتقاعسة والتى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة
شريف عمر 12:57 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 12:57 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدد من المحافظات والمدن الجديدة .

وأكد وزير الإسكان ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، و الاهتمام بأعمال التشجير واللاند سكيب .

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وشدد وزير الإسكان على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات المتقاعسة، والتى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة.

وأكد وزير الإسكان على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين، فى المشروعات المستقبلية .

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بقلم شريف عمر

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