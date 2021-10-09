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الجزار يتابع الموقف التنفيذى لوحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»

لمحدودي ومتوسطي الدخل
ايمان ممدوح 2:28 م, السبت, 9 أكتوبر 21 2:28 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد الجزار، أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين الراغبين، المنطبق عليهم الشروط..

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ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، والالتزام بأعلى جودة فى التنفيذ، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

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بقلم ايمان ممدوح

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