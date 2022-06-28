الجزار وشعراوي يفتتحان الجناح المصري بالمنتدى الحضري العالمي «WUF11»

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الجناح المصري المُشارك بفعاليات المنتدى الحضري العالمي “WUF11″، في دورته الحادية عشرة تحت عنوان “تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل”، والمقام بمدينة (كاتوفيتشي)، ببولندا.

واستعرض الوزيران، عقب الافتتاح، المشروعات القومية، والتجارب الرائدة فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الثمانى الماضية من تقدم ملحوظ فى هذا القطاع.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد الدكتور عاصم الجزار عدداً من اللقاءات الموسعة مع وفود الدول المشاركة لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك، وعرض التجربة العمرانية المصرية.

كما التقى بوزير الإسكان البحرينى والوفد المرافق له، إضافة ووفود السعودية، والسنغال، وماليزيا، وزيمبابوي، وانجولا،.

وأكد وزير الإسكان، أنه بحث خلال لقاءاته فرص التعاون المشترك، فى مجال التنمية العمرانية، مستعرضا التجربة العمرانية المصرية، وما تم تحقيقه من طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إنشاء المدن الجديدة متكاملة الخدمات ، من أجل تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية لمصر، وهو مضاعفة الرقعة المعمورة، بجانب توفير الفرص الاستثمارية، وفرص العمل فى مختلف المجالات.

كما تناول الوزير جهود الدولة المصرية، فى توفير وحدات سكنية تتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع، تلبى رغبات المواطنين فى الحصول على المسكن المناسب ، و جهود الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق فى مجتمعات حضارية عصرية متكاملة الخدمات.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة فى مجال البنية الأساسية، سواء بمد الطرق والجسور للوصول إلى مناطق التنمية الجديدة الجارى العمل بها.