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الجزار : تركيب قطع موفرة للمياه بمشروعات الإسكان والخدمات الجارية فى مدينة الشروق

تركيب 6 آلاف قطعة بالمرحلة الأولى
أحمد صبحي 12:13 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 12:13 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ خطة لتركيب قطع موفرة لاستهلاك المياه بمشروعات الإسكان والخدمات التي ينفذها جهاز مدينة الشروق، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب وتماشياً مع الاشتراطات المطلوبة لتحقيق أقل استهلاك.

وأوضح الوزير، أنه من المستهدف تركيب 6 آلاف قطعة بالمرحلة الأولى بمشروع سكن مصر بموقع ٢١ عمارة، والمرحلة الثانية لـ ٦٠ عمارة أخرى بذات المشروع، و ٢٩ عمارة بمشروع JANNA،  وحضانتين جارٍ تنفيذهما ومشروعات خدمية أخرى.

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وأضاف الوزير، أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذا رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بتركيب القطع الموفرة للمياه فى جميع المبانى التابعة لهم، وكذا المبانى الخدمية العامة، بما يسهم فى توفير استهلاك المياه.

من جانبه صرح، المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم التنبيه على مسئولي الشركات القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة تركيب القطع الموفرة في كافة مخارج المياه بهدف تخفيض استهلاك المياه، والتى تصل نسبة تخفيضها إلى 75%.

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وشدد المهندس عبد اللطيف بشارة، على الشركات المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ والانتهاء منه على الوجه الأمثل فى أقرب وقت، وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

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بقلم أحمد صبحي

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