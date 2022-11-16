الجزار: بدء تسليم أراضى «بيت الوطن» في القاهرة الجديدة الأحد المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يبدأ يوم الأحد المقبل 20/11/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 2/2/2023، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن ” للمصريين العاملين بالخارج ” والأكثر تميزاً ببعض مناطق الحي الثالث والحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم الحضور شخصياً لاستلام قطعة الأرض ،أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة طبقاً لكراسة الشروط.

لافتاً إلى أن طرح قطع الأراضي السكنية المرفَّقة للمواطنين يأتي في إطار الحرص على توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن ” للمصريين العاملين بالخارج ” بالحي الثالث المنطقة L من 1 : 15، يوم الأحد 20/11/2022، والقطع من 16 : 30، يوم الثلاثاء 22/11/2022.

وقال أن القطع من 31 : 45، تسلم يوم الخميس 24/11/2022، والقطع من 46 : 60، يوم الأحد 27/11/2022، والقطع من 61 : 75، يوم الثلاثاء 29/11/2022، والقطع من 76 : 90، يوم الخميس 1/12/2022.

وأشار إلى أن القطع من 91 : 105، تسلم لأصحابها يوم الأحد 4/12/2022، والقطع من 106 : 117، يوم الثلاثاء 6/12/2022، وتخصيص يومي الأربعاء 7/12/2022، والخميس 8 /12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف ” غنيم “، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالحي الرابع المنطقة D، من 10 : 25، يوم الأحد 11/12/2022، والقطع من 26 : 40، يوم الثلاثاء 13/12/2022.

والقطع من 41 : 55، يوم الخميس 15/12/2022، والقطع من 56 : 70، يوم الأحد 18/12/2022، والقطع من 71 : 89، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 101 : 115، يوم الخميس 22/12/2022.

والقطع من 116 : 130، يوم الأحد 25/12/2022، والقطع بالمنطقة G، من 31 : 42، يوم الثلاثاء 17/1/2023، والقطع من 125 : 132، يوم الخميس 19/1/2023.

والقطع بالمنطقة H، من 159 : 172، يوم الأحد 22/1/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 29/1/2023 : الخميس 2/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.