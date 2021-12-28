«الجزار»: افتتاحات مدن الصعيد تشمل مشروعات سكنية وخدمية في خمس مدن جديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن افتتاحات مدن الصعيد تشمل عددا من المشروعات السكنية والخدمية بـ5 مدن جديدة.

جاء ذلك خلال كلمته فى أسبوع تنمية الصعيد، لتدشين مجموعة من مدن الجيل الرابع، وهى أولى مدن الجيل الرابع التي تنطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن مدينة توشكى الجديدة، سيتم افتتاح 612 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بتكلفة 190 مليون جنيه، و612 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتوسط، بتكلفة 275 مليون جنيه.

ولفت الجزار إلى أن مدينة المنيا الجديدة، سيتم افتتاح 2040 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بتكلفة 615 مليون جنيه، بجانب عدد من المشروعات الخدمية (مدرسة المتفوقين – سوق تجارية مركزية – ملعب خماسى – سوق تجارية محلية).

إضافة إلى 528 وحدة سكنية، بمشروع “JANNA”، بتكلفة 240 مليون جنيه. وأضاف الجزار: فى مدينة قنا الجديدة، سيتم افتتاح 648 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بتكلفة 195 مليون جنيه.

ومدرسة المتفوقين، بتكلفة 25 مليون جنيه، ومجمع المواقف بمساحة 15 فدانا، بتكلفة 45 مليون جنيه. وتابع: وفى مدينة أسيوط الجديدة، سيتم افتتاح 3336 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بتكلفة مليار جنيه، وفى مدينة أخميم الجديدة، سيتم افتتاح 864 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بتكلفة 260 مليون جنيه.