«الجزارين» بالغرفة التجارية في الإسكندرية تناقش مشروع التأمين على المذبوحات

عقدت لجنة الجزارين بالغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، اجتماعًا لمناقشة مشروع التأمين على المذبوحات، وذلك بمقر مديرية الطب البيطري بالإسكندرية.

يستهدف المشروع تأمين أصحاب المذبوحات على حيواناتهم لتعويضهم عن خساراتهم المادية نتيجة إعدام المصاب منها، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، والحد من جنوح الجزارين بالمغالاة في أسعار اللحوم تحسبًا لخسارتهم نتيجة إعدام بعض مذبوحاتهم، وإنشاء مناخ تعاوني بين العاملين بالمجازر وتجار اللحوم.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد فوزي شهاب رئيس لجنة الجزارين بالغرفة، والدكتورة صباح جارح مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور طارق منصور مدير عام الصحة العام والمجازر، والدكتور محمد أحمد رجب مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور أشرف فؤاد رئيس قسم الحفظ والتبريد، والدكتورة رانيا ابواليسر مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذة انتصار حسين المدير المالي، والأستاذ هيثم أبو الغيط المدير الإداري، والأستاذة سلوى عبد الفتاح مدير الشؤون القانونية، والأستاذةنجلاء الديب رئيس الشطب بالوحدة الحسابية.

قال محمد فوزي شهاب رئيس لجنة الجزارين في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المشروع يعد مشروع تكافلي بمعنى أن يدفع صاحب الذبيحة نسبة على رسوم المجزر وفي حالة إعدام الحيوان نتيجة لمرضه يتم تعويضه.