الجزائر توقع اتفاقا مع نيجيريا والنيجر لبناء خط غاز عابر للصحراء

وقعت الجزائر مذكرة تفاهم اليوم الخميس مع نيجيريا والنيجر لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي عابر للصحراء، بهدف تعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا.

ونشرت «سكاي نيوز» تصريحات لوزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، عقب مراسم التوقيع، قال فيها إن الدول الثلاث ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في يونيو الماضي على إحياء المحادثات بشأن المشروع، الذي يمثل فرصة لأوروبا لتنويع مصاردها للغاز.

وتقدر تكلفة المشروع 13 مليار دولار وقد ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا لأوروبا، ومن المخطط أن يمتد خط الأنابيب لمسافة أربعة آلاف كيلومتر، ومن المقرر أن يبدأ من واري في نيجيريا لينتهي في حاسي الرمل في الجزائر حيث سيتصل بخطوط أنابيب قائمة لتوصيل الغاز لأوروبا.

وكانت الفكرة قد طُرحت للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاما، وجرى توقيع اتفاق بين الدول الثلاث في 2009 لكن المشروع لم يشهد من وقتها تقدما يذكر.

وصدرت الجزائر 54 مليار متر مكعب من الغاز في 2021 أغلبها لإيطاليا وإسبانيا.

وكانت الجزائر وقعت في وقت سابق هذا الشهر اتفاقا بقيمة 4 مليارات دولار، مع شركات “أوكسيدونتال” و”إيني”، و”توتال”، والذي سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز.