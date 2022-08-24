الجزائر تعلن عن اكتشاف نفطي جديد

أعلنت شركة النفط الوطنية الجزائرية (سوناطراك) اليوم (الأربعاء) عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد في جنوب البلاد، وقالت الشركة، وهي عملاق الصناعة النفطية الجزائرية، في بيان إن الاكتشاف تحقق في منطقة حاسي إيلاتو بولاية أدرار في أقصى جنوب البلاد بالصحراء.

ووصف البيان الإكتشاف النفطي بأنه “نتيجة إيجابية” حيث تتراوح التوقعات الأولية للإنتاج بين 48 و 150 مليون برميل، موضحا أن هذا الاكتشاف يأتي بعد 28 عاما من آخر اكتشاف للنفط في نفس المنطقة منذ العام 1994.

اكتشاف نفطي جديد

واعتبر بيان الشركة أن هذه “النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية” لاستمرار نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة من أجل ضمان إمداد مصفاة ولاية أدرار.

وفي يونيو الماضي، أعلنت ((سوناطراك)) عن تحقيق اكتشاف مهام للغاز جنوب البلاد، حيث إن التقييم الأولي لهذا الاكتشاف أظهر وجود حجم يتراوح ما بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف.

وأكدت الشركة حينها أن هذا الحجم من الغاز المكثف يشكل واحدا من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية.

وكان الرئيس التنفيذي لـ((سوناطراك)) توفيق حكار أعلن في ابريل الماضي عن اعتزام الشركة استثمار 40 مليار دولار في الفترة ما بين 2022 و 2026 في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج عن النفط والغاز.

وحققت ((سوناطراك)) رقم أعمال للصادرات بلغ 21.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى مايو، مقابل 12.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بزيادة نسبتها 70 بالمائة، حسب حصيلة صادرة عن الشركة حول نشاطها في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

وحققت الجزائر أكثر من 600 اكتشاف للنفط والغاز منذ العام 1971، تاريخ تأميم المحروقات الذي اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين، كما تم إنجاز ما يقارب 185 مليار دولار من الاستثمارات منذ العام 1985 في هذا المجال.