الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق التى اندلعت فى عدة ولايات

أكد المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد عاشور فاروق، إخماد كل الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات.

وصرح العقيد عاشور فاروق للإذاعة الجزائرية، بأنه قد تم إخماد جميع الحرائق عبر الوطن، بفضل التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتابع عاشور: “اليوم وبحلول الساعة الرابعة صباحا تم التحكم في إخماد جميع الحرائق”.

وأوضح أنه قد تم اخماد 26 بؤرة حريق بولاية الطارف و18 بؤرة في سوق أهراس. و4 بؤر في تيزي وزو و4 بؤر في سكيكدة و4 في تيبازة. وكذا 4 في قالمة و4 في قسنطينة و2 في سطيف و2 في بجاية وبؤرة في جيجل وبؤرة في تبسة وبؤرة في الشلف وبؤرة في البليدة وبؤرة في تلمسان.