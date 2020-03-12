الجزائر تسجل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا

أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الامر يتعلق بحالتين كانتا مقيمتين بفرنسا، واحدة من بينهما بولاية سوق اهراس والأخرى بولاية تيزي وزو, فيما تتواجد الحالات الثلاث المتبقية بولاية البليدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، من بينها حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24 حالة إصابة مؤكدة.

و أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الامر يتعلق بحالتين كانتا مقيمتين بفرنسا، واحدة من بينهما بولاية سوق اهراس والأخرى بولاية تيزي وزو, فيما تتواجد الحالات الثلاث المتبقية بولاية البليدة.

وكانت الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق عن اكتشاف 20 حالة إصابة بالكورونا بينهم 17 حالة من عائلة واحدة، بالإضافة إلى مواطنين عائدين من الخارج، ومواطن إيطالى تم ترحيله لبلاده.

وقالت الجزائر هذا الأسبوع إنها ستحظر التجمعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا سيشمل احتجاجات أسبوعية هزت العاصمة لنحو عام.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، أعلنت أمس أنه لم يتم تسجيل أى حالة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها، يتضمن متابعتها اليومية لفيروس “كورونا” أن “نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته وزارة الصحة يبقى سارى المفعول كما تبقى الفرق الطبية مجندة وعلى أقصى مستويات التأهب”.