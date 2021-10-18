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الجزائر ترفع حظر «كورونا» الليلي في 23 ولاية

التجمعات وحفلات الزواج والمناسابات الاجتماعية لاتزال ممنوعة.
أيمن عزام 8:38 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 8:38 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري في بيان يوم الاثنين إن حكومته قررت رفع حظر التجوال الليلي الذي فرضته في عدد من ولايات البلاد الشهر الماضي في محاولة لاحتواء انتشار الاصابات بفيروس كوفيد-19.

حظر التجوال في الجزائر

وكان حظر التجول مفروضا في 23 من أصل 58 ولاية في الجزائر من الساعة 11 مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

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وقال البيان إن التجمعات وحفلات الزواج والمناسابات الاجتماعية لاتزال ممنوعة.

سجلت وزارة الصحة في الجزائر مطلع أكتوبر الحالي، 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة ، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 204 آلاف و388.

وكشفت البيانات اليومية للوزارة عن رصد 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و846.

كما تماثلت 87 حالة جديدة للشفاء ليرتفع بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 140 ألفا و78، بينما يتواجد 14 مريضا في العناية المركزة.

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بقلم أيمن عزام

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