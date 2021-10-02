سيـــاســة

الجزائر ترد على أنباء مطاردة قواتها البحرية لغواصة أجنبية

دعت الوزارة مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى تحري الدقة
المال - خاص 7:51 م, السبت, 2 أكتوبر 21 7:51 م, السبت, 2 أكتوبر 21

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 نفت وزارة الدفاع الجزائرية ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحف في الجزائر، حول رصد ومطاردة القوات البحرية الجزائرية لغواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تدريب بحري “الردع 2021″، يومي 29 و30 سبتمبر الماضي.

 ووفقا لـ”ا ش أ” فقد أكدت وزارة الدفاع الجزائرية – في بيان اليوم السبت – عدم صحة هذه الأخبار التي تم تداولها من قبل وسائل إعلامية عديدة.

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وأوضحت أن التدريب تم تنفيذه بنجاح كبير من قبل طاقم الغواصة “جرجرة”، ولم يسجل خلاله أي حادث يذكر.

 ودعت الوزارة مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى تحري الدقة والتحقق من مثل هذه الأخبار قبل نشرها.

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بقلم المال - خاص

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