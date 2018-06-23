الجزائر: الاحتياطيات الأجنبية تهبط 7.3 مليار دولار في 5 أشهر

(رويترز)قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يوم السبت إن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي هبطت بمقدار 7.3 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وإنها من المتوقع أن تتراجع بمقدار خمسة مليارات دولار من الآن حتى نهاية العام.وقال أويحيى بعد اجتماع مع أعضاء حزب التجمع الوطني الديمق

(رويترز)

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يوم السبت إن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي هبطت بمقدار 7.3 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وإنها من المتوقع أن تتراجع بمقدار خمسة مليارات دولار من الآن حتى نهاية العام.

وقال أويحيى بعد اجتماع مع أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي على التلفزيون إن الاحتياطيات بلغت 90 مليار دولار بنهاية مايو أيار وإنها من المنتظر أن تنخفض إلى 85 مليارا بحلول نهاية 2018.

وبلغت الاحتياطيات 97.3 مليار دولار في ديسبمر كانون الأول 2017 انخفاضا من 114.1 مليار دولار في العام السابق، و144.1 مليار دولار في عام 2015 و178 مليار دولار في عام 2014 عندما بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض.

وتعافت أسعار الخام هذا العام.

وهبطت إيرادات الجزائر من النفط والغاز، التي تمثل 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة، إلى 33.6 مليار دولار في عام 2017 من 63 مليارا في 2014.

وقال أويحيى إن الجزائر يجب أن تبذل المزيد من الجهود للتكيف مع المشكلات المالية التي أحدثها انخفاض إيرادات الطاقة.