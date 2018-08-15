«الجزائر» الأعلى نموًا فى المنطقة بمبيعات الملاكى خلال النصف الأول

■ مصر تحتل وصافة القائمة.. والمغرب بالمركز الرابع المال ـ خاص تصدرت الجزائر قائمة دول المنطقة العربية الأعلى نموًا فى مبيعاتها للسيارات الملاكى خلال النصف الأول من العام الحالى، بفضل تزايد معدلات الطلب على الإنتاج المحلى من الطرازات، فيما جاءت تونس والسعودية ضمن الدول التى تراج



■ مصر تحتل وصافة القائمة.. والمغرب بالمركز الرابع



المال ـ خاص



تصدرت الجزائر قائمة دول المنطقة العربية الأعلى نموًا فى مبيعاتها للسيارات الملاكى خلال النصف الأول من العام الحالى، بفضل تزايد معدلات الطلب على الإنتاج المحلى من الطرازات، فيما جاءت تونس والسعودية ضمن الدول التى تراجعت مبيعاتها، وفقًا لإحصائيات وكالة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات.

واحتلت مصر المرتبة الثانية فى قائمة اسوق المنطقة الأعلى نموًا بعد أن قفزت مبيعاتها خلال النصف الأول بـ%12.1، بإجمالى 73 ألفًا، و170 سيارة، فيما حلت البحرين فى المركز الثالث بالقائمة، بعد أن نمت مبيعاتها %4.5، أما المركز الرابع فجاء من نصيب المغرب والتى صعدت مبيعاتها %2.1.

وتجدر الإشارة إلى ان المغرب تعد أكبر مصنع للسيارات فى المنطقة العربية.

وأشارت فوكس 2 موف إلى أن مبيعات السيارات الملاكى بالجزائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو ارتفعت %25.1، بفضل الإعلان عن تجميل طرازات جديدة والتى من أبرزها «سيات إبيزا«، الأمر الذى مهد الطريق لاقتناص العلامة الإسبانية المركز الرابع فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بالسوق الجزائرية.

وارتفعت مبيعات الملاكى فى المغرب خلال النصف الأول من العام %2.1، مسجلة 86 ألفًا، و220 سيارة، بفضل ارتفاع الطلب على السيارات المنتجة محليًا، لتستحوذ «رينو جروب» على ما يقرب من %50 كحصة سوقية من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بالمغرب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو، بإجمالى 43 ألفًا، و110 سيارات مبيعة.

وعن البحرين، قالت مؤسسة فوكس 2 موف، إن مبيعاتها خلال النصف الأول قد شهدت تحسنًا طفيفًا بلغ %4.5، ليتمكن سوق السيارات الملاكى من بيع 18 ألفًا، و977 سيارة، على الرغم من التحديات المالية التى تهدد بيئة الاقتصاد.

أما فى تونس، فكانت أكثر الأسواق هبوطًا فى أداء مبيعاتها بعد أن تراجع أداء الملاكى خلال النصف الأول %16.7، ليصبح أسوأ هبوط فى تاريخ مبيعات السوق.

واستمرت هيمنة كلٍ من إيسوزو، وستروين، ورينو على مبيعات الملاكى بتونس خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو.

وحلت السوق السعودية فى المركز الثانى فى قائمة أكبر أسواق المنطقة تراجعًا فى أداء مبيعاتها، بنسبة بلغت %15، بعد تمكنها من بيع 234 ألفًا و888 سيارة خلال النصف الأول من هذا العام.

قالت مؤسسة فوكس 2 موف إن مبيعات المركبات بالمملكة العربية السعودية محاطة بأعمق أزمة على الإطلاق خلال 2018.

وأشارت المؤسسة فى تقرير لها إلى أن التراجع فى المبيعات يستمر للعام الثالث على التوالى منذ 2016، بسبب حالة الركود التى يعانيها الإقتصاد السعودى، والمصاحبة لانخفاض أسعار النفط فى العالم، علاوة على إقرار ضريبة القيمة المضافة بداية العام الحالى بنسبة %5 على غالبية السلع والخدمات، والتى تسببت فى تراجع الإقبال المستهلك السعودى على شراء سيارات جديدة.

وقالت F2M إن مبيعات السيارات تراجعت بوتيرة أقل خلال الربع الثانى من العام بنسبة %1.6، مسجلة 125 ألفًا، و116 سيارة، بعد الهبوط الكبير الذى شهدته السوق السعودية خلال الربع الأول بنسبة %28.3، بإجمالى 106 آلاف و606 سيارات.

واستطاعت تويوتا احتلال المرتبة الأولى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا خلال النصف الأول بعد تمكنها من بيع 73 ألفًا و77 سيارة، مقابل 84 ألفًا و287 وحدة تم بيعها من العلامة اليابانية خلال نفس الفترة من العام الماضى، بتراجع %13.3، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها %31 من المبيعات الإجمالية للسعودية بسوق الملاكي.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات بالسعودية قد انخفضت بنهاية 2016 بمعدل %16.1، أما فى عام 2017 فتراجع أداء سوق السيارات بـ%23.9.