الجزء الأول من حوار كريم سعادة مع «CEO Level»: ثلاثة أضلع رئيسية في استراتيجية «الأهلي كابيتال»

حل كريم سعادة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «الأهلى كابيتال»، ضيفًا على برنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، فى لقاء حمل مميزات عدة، من أهمها الكشف عن تفاصيل الكثير من المشروعات الاستثمارية للذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى.

وتمت إذاعة الجزء الأول من الحلقة مساء الخميس الماضى على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب، فيما سيتم بث النصف الثانى منها غدًا –الإثنين.

وتمحور النصف الأول من الحلقة حول استراتيجية «الأهلى كابيتال»، التى تعتمد على 3 أضلع رئيسية، وهى «الاستثمار المباشر» و«خدمات سوق المال» و«الأنشطة المالية غير المصرفية».

وكشف «سعادة»، أن مشروع «القناة للسكر» سيبدأ عملية الإنتاج التجارى فى شهر مايو المقبل، بطاقة 18 ألف طن سنويًا، فى سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر عقب الوصول للطاقة القصوى للمصنع خلال عامين.

وشمل الجزء الأول من الحلقة، تفاصيل منصة «الأهلى الطبية» التى أطلقتها الشركة مؤخرًا، لتضم تحت مظلتها كل استثمارات قطاع الرعاية الصحية، وخطة نقل الأصول إليها.

وترصد «الأهلى كابيتال» استثمارات جديدة بقطاع الرعاية الصحية بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه عبر الاستحواذ على أحد المستشفيات ومجموعة عيادات.

وإلى نص الجزء الأول من الحلقة المتاح للجمهور

● حازم شريف: أهلًا بكم فى حلقة جديدة من الموسم الثانى لبرنامج CEO Level، ضيف اليوم يتميز بالتنوع والرؤية الواسعة والخبرات الكبيرة فى عالم الاستثمار وسوق المال، وهو كريم سعادة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بشركة الأهلى كابيتال، أهلًا بك.

كريم سعادة: أهلًا وسهلًا بمشاهدى CEO Level.

● حازم شريف: فى إطار اهتمام البرنامج بسرد قصص نجاح الضيوف من الرؤساء التنفيذيين وكيفية وصولهم لمناصبهم القيادية بمختلف الشركات، حدثنا عن رحلتك العلمية والدراسية وكيف تطورت مهنيًا حتى قيادتك لـ«الأهلى كابيتال»؟

كريم سعادة: تخرجت فى الجامعة الأمريكية فى 1988، دارسًا لإدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلى، إضافة إلى الحصول على ماجستير من إنجلترا عام 1991، والتحقت بالبنك المصرى الأمريكى، ثم نظيره السعودى المتحد بالمملكة السعودية.

وامتدت خبرتى فى مجال تمويل الشركات بالقطاع المصرفى إلى 10 أعوام تقريبًا، وفى عام 1992 حصلت على دبلومة فى الاستثمار المباشر وتقييم الاستثمارات من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب شهادة الـمحلل المالى المعتمد الدولية أو ما يُعرف بالـ CFA فى عام 2003.

وتركت مجال تمويل الشركات بالبنوك فى عام 2000 – 2001، للعمل فى قطاع الاستثمار المباشر، من خلال شركة الخليج العربى للاستثمارات، وهى بحرينية مصرية كانت مدرجة فى البورصة المصرية، ومكثت بها نحو 5 أعوام، ثم التحقت بشركة أموال الخليج للاستثمار المباشر التى تأسست عام 2004 حتى 2018 الذى شهد انضمامى لـ«الأهلى كابيتال».

● حازم شريف: مكثت طويلًا فى عالم البنوك التجارية، والتحقت بمجال الاستثمار المباشر، فماذا عن الفارق فى العمل بكيان تابع للقطاع الخاص وآخر مملوك لبنك تجارى عام؟

كريم سعادة: كان لدى تخوف عند الالتحاق بـ«الأهلى كابيتال»، لكننى تفاجأت بدعم قوى من البنك الأهلى المصرى للشركة، وتميز دورة اتخاذ القرار عن أماكن خاصة كثيرة.

وتلاشى ذلك التخوف بالثقة التى أوجدتها العلامة التجارية لـ«البنك الأهلى» والطمأنينة لدى العملاء والمستثمرين المتعاملين مع «الأهلى كابيتال» التى تُدار بفكر القطاع الخاص وشركاتها التابعة التى تخضع غالبيتها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد استفادت «الأهلى كابيتال» من قدرات البنك الحكومى الكبير، الذى منحها القدرة على الدخول فى مشروعات كبيرة الحجم، وإمكانيات غير متاحة لشركات استثمارية أخرى.

● حازم شريف: عند النظر لـ«الأهلى كابيتال» نجد أنها تصنف تحت مسمى «بنك الاستثمار»، فى حين يقع التركيز الأكبر على قطاع الاستثمار المباشر بدرجة أكبر من العمل الكلاسيكى والتقليدى لبنوك الاستثمار، فهل تلك استراتيجية لتوجيه موارد الشركة للاستثمار المباشر، على أن يتم التوسع لاحقًا فى الأنشطة الأخرى؟

كريم سعادة: سؤال هام، استراتيجية «الأهلى كابيتال» فى 2008، تمحورت حول الاستثمار المباشر فقط دون إدارة استثمارات الغير، بينما تم تغييرها فى الأعوام الـ4 الأخيرة، لتضم 3 أضلع رئيسية.

وقمنا خلال تلك الفترة بتعظيم ضلع الاستثمار المباشر عبر جذب مستثمرين محليين وأجانب للمنصات التى أطلقناها مؤخرًا فى مجال التعليم والصحة، بجانب ادارة استثمارات الغير فى ظل الخبرات الكبيرة ودعم العلامة التجارية للبنك الأهلى.

أما الضلع الثانى فى استراتيجية «الأهلى كابيتال» فهو خاص بـ«سوق المال، إذ قمنا بتوفير كل الخدمات التى يحتاج إليها المستثمرون بذلك القطاع، فاستحوذنا على شركة بنك الاستثمار فاروس ونظيرتها للسمسرة، والبحوث، إضافة إلى الاستحواذ على شركة إدارة الاستثمارات المالية (AFIM) من صندوق العاملين فى البنك الأهلى، بجانب تأسيس أخرى جديدة فى مجال التوريق، والسير فى إجراءات تدشين كيان متخصص فى التصكيك.

وفيما يتعلق بالضلع الثالث، فهى الخدمات المالية غير المصرفية، التى باتت جزءًا فى غاية الأهمية من الاستراتيجية، فى ظل النجاح الذى حققته الشركة الناشئة التى أسسناها فى مجال التمويل متناهى الصغر تحت اسم «الأهلى تمكين»، إذ استطاعت الوصول إلى 60 فرعًا، بإجمالى قروض مصدرة بلغت 1.6 مليار جنيه، بمحفظة قائمة تقدر بمليار، بمتوسط 20 ألفًا للقرض الواحد.

وتحت مظلة ضلع الخدمات المالية غير المصرفية، قمنا بالاستحواذ على شركة «ممكن» للتحول فيما بعد إلى «الأهلى ممكن»، التى تعد «مينى فورى»، ونعمل حاليًا على تعظيم حجم أعمالها بدعم من البنية التحتية الرقمية للبنك الأهلى المصرى.

كما يضم ضلع الخدمات المالية غير المصرفية، دخولنا لمجال التكنولوجيا المالية عبر صناديق استثمارية متخصصة تستثمر فى شركات ناشئة تستهدف شرائح بعيدة عن القطاع المصرفى، بهدف المساعدة فى نشر الشمول المالى.

● حازم شريف: فيما يتعلق بتفاصيل الاستثمار المباشر -الضلع الأول من استراتيجية «الأهلى كابيتال»-، حدثنا عن السياسة الاستثمارية والحصص المستهدفة ونوعية الشركات؟ وهل تغيرت تلك السياسة قبل وبعد وصولك لقيادة الشركة؟

كريم سعادة: مثل كل كيانات الاستثمار المباشر تسعى الأهلى كابيتال دائمًا لتحقيق معدل عائد داخلى على الاستثمار IRR وأرباح رأسمالية، ولكن كجزء من البنك الأهلى يجب أن لنا مساهمة فى العملية التنموية، إذ لا يفضل الدخول فى مشروعات لن تحقق تنمية حقيقة للدولة، مثل مشروعات إنتاج السجائر على سبيل المثال.

وتقوم السياسة الاستثمارية لـ«الأهلى كابيتال» على إمكانية الدخول فى مشروعات ذات نسب مخاطرة مرتفعة، مقارنة بالشركات المنافسة الأخرى، فى ظل القدرات الكبيرة بدعم البنك الأهلى.

فعلى سبيل المثال، تقوم «الأهلى كابيتال» بالاستثمار فى الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس عبر ميزانيتها وأموالها الخاصة، فى الوقت الذى تفضل فيه كيانات الاستثمار المباشر فى الدخول بالتزامن مع مرحلة النمو.

وقد قمنا بالشراكة مع مجموعة «الغرير» و«الغربان» فى تأسيس شركة «القناة للسكر» التى تدشن أكبر مشروع استصلاح زراعى وصناعى لإنتاج سكر البنجر فى العالم بطافة إنتاجية 950 ألف طن سنويًا.

وسيبدأ المشروع مرحلة الإنتاج التجارى فى شهر مايو المقبل بطاقة 18 ألف طن، فيما سنصل إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال عامين.

● حازم شريف: هل هذا يشير إلى أن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من السكر خلال عامين؟

كريم سعادة: بالفعل، مصر تستورد حاليًا نحو مليون طن سكر سنويًا تقريبًا، وعند وصول مصنع «القناة للسكر» للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية، سنحقق الاكتفاء الذاتى تقريبا.

● حازم شريف: كم يبلغ رأسمال المشروع؟

كريم سعادة: 300 مليون دولار.

● حازم شريف: أستطيع القول بأن إجمالى استثمارات المشروع تقدر بنحو 300 مليون دولار (رأس المال)، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية البالغة 12.5 مليار جنيه؟

كريم سعادة: بالضبط، تعادل نحو مليار دولار وفقًا لأسعار الصرف عند إطلاق المشروع.

● حازم شريف: هل هناك أى مباحثات أو مساعٍ للحصول على تسهيلات ائتمانية أخرى لمشروع «القناة للسكر»؟

كريم سعادة: لقد دبرنا كل التمويلات المطلوبة، وقد قامت «الأهلى كابيتال» لأول مرة بدور المستشار لعملية تدبير القروض، إذ نجحت فى جلب التسهيلات الائتمانية بالعملة الصعبة من الخارج، عبر اتباع طريقة جديدة تقوم على تحمل البنك الأهلى لمخاطر المشروع بدلًا من تحملها لجهات تمويل الصادرات الألمانية وغيرها للإسراع فى الحصول على الموافقات.

● حازم شريف: كم تبلغ نسبة المكون من العملة الصعبة من إجمالى التسهيلات البالغة 12.5 مليار جنيه؟

كريم سعادة: النسبة الأكبر بنحو 60 – %70 تقريبًا.

● حازم شريف: كم بلغ حجم الأموال التى تم اقتراضها من إجمالى الاستثمارات؟

كريم سعادة: نحو 700 مليون دولار، منها 400 – 450 مليونًا تم اقتراضها بالعملة الصعبة (الدولار – اليورو).

● حازم شريف: ننتقل إلى قطاع الرعاية الصحية، ماذا عن تطورات المنصة التى أطلقتها «الأهلى كابيتال» وأهدافها؟

كريم سعادة: سعت «الأهلى كابيتال» إلى إطلاق منصة متخصصة فى الرعاية الصحية، وليس صندوقًا استثماريًا.

ويجب توضيح الفرق بينها، والذى يكمن فى استقلالية الأصول المستثمر بها الصندوق عن بعضها، ومن ثم يتم التخارج من كل أصل على حدة، فى حين أن أصول المنصة مرتبطة ببعضها، والتخارج يتم فقط عبر الشركة القابضة المالكة للمنصة وليس التخارج من الأصل ذاته.

واستراتيجية منصة الرعاية الصحية فى «الأهلى كابيتال» تقوم على 3 أضلع، أولها المستشفيات متوسطة الحجم، وثانيها معامل الأشعة والتحاليل، وثالثها المراكز الطبية المتخصصة.

و«الأهلى كابيتال» عبر المنصة بصدد تدشين مركز متخصص فى أمراض السكر بالشراكة مع إحدى الجهات العالمية، إضافة إلى مباحثات مع أكثر من جهة لإنشاء آخر للحقن المجهرى.

● حازم شريف: مَن الجهة التى ستشارك فى تدشين مركز السكر؟ وكم تبلغ استثمارات المشروع؟

كريم سعادة: نظرًا لرغبة الجهة العالمية فى عدم الافصاح سيتم إرجاء إعلان ماهيتها لاحقًا، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 200 مليون جنيه مبدئيًا، إذ سيتعاظم حجمه لاحقًا.

● حازم شريف: ماذا عن حصص الأهلى كابيتال والشريك الأجنبى فى المشروع؟

كريم سعادة: الأهلى كابيتال ستشارك فى المشروع من خلال المنصة التى ستمتلك حصة بجانب أخرى للجهة العالمية الطبية المتخصصة.

● حازم شريف: هل تم إطلاق المنصة رسميًا؟

كريم سعادة: أسسنا المنصة بالفعل، وسيتم نقل عدة أصول لها، أبرزها مستشفى الندى زايد التى تم الاستحواذ عليها منذ عامين، إذ ستتم عملية النقل بنفس قيمة الاستحواذ البالغة 300 مليون جنيه، وذلك بخلاف تكلفة التطوير التى تمت خلال العامين الماضيين عبر التدفقات النقدية للمستشفى التى تعد نموذجًا جيدًا وجذابًا للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالمنصة.

● حازم شريف: ماذا عن اسم المنصة؟ وكيف ستتم عملية الشراكة ودخول المستثمرين إليها؟

كريم سعادة: تمت تسميتها بـ«منصة الأهلى الطبية»، وستدخل الكيانات عبر الاستثمار فى المنصة ذاتها وليس الأصول المملوكة للأخيرة.

● حازم شريف: هذا يعنى، أن الجهة العالمية التى ستشارك فى تدشين المركز الطبى لأمراض السكر، ستكون أحد مساهمى المنصة؟

كريم سعادة: هنا الأمر يختلف بعض الشيء، إذ هناك شركاء متخصصون فى ملف ما مثل (أمراض السكر) يرغبون فى الشراكة بمشروع محدد، وليس مشروعات متنوعة، ومن ثم تتم عملية الشراكة من جانب المنصة ذاتها والشريك المتخصص من جهة أخرى.

● حازم شريف: أستطيع القول، بأن المنصة ستكون مطروحة للمستثمرين ماليين وليس لكيانات طبية متخصصة.. فماذا عن نسب العائد الداخلى على الاستثمار المستهدفة من المنصة؟ وكم تبلغ حجم التذكرة الاستثمارية للمشاركة بها؟

كريم سعادة: حجم التذكرة الاستثمارية لا يقل عن 5 ملايين دولار، فيما يدور العائد الداخلى على الاستثمار المستهدف فوق الـ%28 سنويًا وذلك وفقًا لافتراضات وتوقعات متحفظة.

● حازم شريف: كم بلغت حجم الأموال التى تم جمعها للمنصة؟ وماذا عن قيمة مساهمة «الأهلى كابيتال»؟

كريم سعادة: قيمة مساهمة «الأهلى كابيتال” فى المنصة تقدر بنحو 300 مليون جنيه، وهى تكلفة الاستحواذ على مستشفى الندى زايد، وتجرى حاليًا مناقشات مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الانضمام للمنصة، ومنهم جهات استثمارية محلية كبيرة بجانب أخرى أجنبية، إلا أن التوقيع النهائى لم يتم بعد.

● حازم شريف: هل هناك مشروعات جديدة مستهدفة أو مراكز طبية متخصصة؟

كريم سعادة: نسعى لتدشين مركز للحقن المجهرى كأحد العوامل المساعدة والمغذية لنشاط مستشفى الندى المتخصص فى الولادة.

ونسعى لتقديم مستويات جودة مرتفعة بجانب تحقيق الأرباح، إذ يقترب مستشفى الندى من الحصول على شهادة الـGCI العالمية الخاصة بالجودة خلال 3 – 4 أشهر، إذ ستكون علامة فارقة فى النموذج الاستثمارى لمستشفى متوسط يقدم جودة عالمية.

ونمتلك أيضًا نحو %60 من شركة الأهلى ميديكال المالكة بدورها لمستشفى المقطم، وتقوم بإدارة مستشفى الفيوم.

● حازم شريف: هل هناك نية لضم مستشفى المقطم للمنصة؟

كريم سعادة: سيتم نقل الأصول واحدًا تلو الآخر، ونهتم بمشاركة الشركاء المستثمرين فى اتخاذ قرار ضم تلك الأصول للمنصة، حتى لا يعتقد أحد بأن «الأهلى كابيتال” تسعى لتحقيق مصالحها فقط، والابتعاد عن شبهة تعارض المصالح.

ومستشفى المقطم شهدت مؤخرًا عمليات تطوير كبيرة بمثابة البداية جيدة لتحقيق المستهدفات، وستكون جزءًا من المنصة خلال الفترة المقبلة.

● حازم شريف: من يمتلك نسبة الـ%40 من شركة الأهلى ميديكال؟

كريم سعادة: البنك الأهلى المصرى.

● حازم شريف: هل هناك عمليات استحواذات مرتقبة فى قطاع الصحة؟

كريم سعادة: بالفعل، نسعى لإتمام عمليات استحواذات على أحد المستشفيات، إضافة إلى مجموعة عيادات خارجية، وحاليًا فى إطار المفاوضات.

● حازم شريف: كم يبلغ حجم استثمارات تلك العمليات المحتملة؟

كريم سعادة: نحو 300 مليون جنيه تقريبًا.

وبذلك نصل لنهاية الجزء الأول من الحلقة الجديدة من برنامج CEO Level المتاح حاليًا على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب، وسيتم إذاعة الجزء الثانى منها مساء غد- الإثنين-، على أن يتم نشره بالعدد الورقى لجريدة المال يوم الثلاثاء المقبل.

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«الاستثمار المباشر» و«خدمات سوق المال» و«الأنشطة المالية غير المصرفية».. الأجنحة الثلاثة

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رغبات من جهات كبرى مصرية وأجنبية للمشاركة

مفاوضات لإتمام الاستحواذ على أحد المستشفيات ومجموعة عيادات خارجية

إذاعة الجزء الثانى على قناة ALMAL TV بـموقع اليوتيوب مساء الغد