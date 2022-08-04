الجريدة الرسمية تنشر 9 قرارات تخصيص أراض جديدة لصالح مشروعات وأنشطة اقتصادية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 قرارات تخصيص أراضي جديدة لمشروعات قومية وأنشطة اقتصادية صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن أبرز هذه القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية التالي:

قرار رقم 312 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 1857.91 فدان تقريبا تعادل 7804806 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مطوبس لاستخدامها في عدد من الأنشطة الصناعية.

قرار رقم 313 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة المشروعات، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.

قرار رقم 315 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 5.05 فدان تقريبا تعادل 21236 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة.

قرار رقم 2057 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 706م2 الكائنة شرق الرياح التوفيق بجوار مقابر ميت غمر- التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية لإقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة عزب شرق الرياح التوفيقي عليها.

قرار رقم 2058 لسنة 2022 قطعة أرض مـن أمـلاك الـدولـة الخـاصـة بمساحة 1802.09 م2 الكائنة بحارة كمال المتفرعة من شارع طومان باى- حي الزيتون، محافظة القاهرة، لإقامة مركز شباب عليها.

قرار رقم 2059 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (8) قراريط تعادل 1400 م2 زمـام قـريـة الحلفاية بحـرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي- محافظة قنا لإقامة مدرسة المهندس عبدالستار عبدالحميد عبدالسـتـار للتعليم الأساسي عليها.

قرار رقم 2060 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400.33 م2 حي محرم بك- محافظة الإسكندرية، لإقامة مبنى للإدارة عليها.