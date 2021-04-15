اقتصاد وأسواق

الجريدة الرسمية تنشر موافقة السيسي على اتفاقية تسهيل قرض 1.8 مليار يورو لمونوريل العاصمة الإدارية

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية
المال - خاص 3:37 م, الخميس, 15 أبريل 21 3:37 م, الخميس, 15 أبريل 21

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، رقم 642 لسنة 2020.

وجاء القرار بموافقة السيسي على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للانفاق، وجي بي مورجان يوروب ليمتد وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن ومؤسسات مالية اخري ( ٢٠ر٥٥٣ر٦٣٠ر٨٨٥ر١ يورو )، الموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

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ويخصص القرض لتمويل عملية قطار المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبدأ من حي مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة وقطار المونوريل مدينة 6 أكتوبر والذي يبدأ من مدينة 6 أكتوبر في القاهرة وتشغيلهما وصيانتهما لمدة 15 عامًا.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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بقلم المال - خاص

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