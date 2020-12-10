الجريدة الرسمية تنشر موافقة الحكومة على عرض قطع أثرية في السعودية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على عرض عدد من القطع الأثرية بمعرض “شطر المسجد” بمتحف إثراء بمدينة الظهران السعودية.

وحسب القرار، سيتم عرض 84 قطعة أثرية بالمتحف في الفترة من 28 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2022 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.