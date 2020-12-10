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الجريدة الرسمية تنشر موافقة الحكومة على عرض قطع أثرية في السعودية

تتضمن 84 قطعة
المال - خاص 3:01 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 3:01 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على عرض عدد من القطع الأثرية بمعرض “شطر المسجد” بمتحف إثراء بمدينة الظهران السعودية.

وحسب القرار، سيتم عرض 84 قطعة أثرية بالمتحف في الفترة من 28 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2022 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

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ونص القرار على أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى عودتها سالمة إلى أماكنها، وتتولى وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل القطع الأثرية وعرضها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة.

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بقلم المال - خاص

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