مصر تحظر تصدير السكر باستثناء الفائض عن الاحتياجات المحلية (مستند)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير صالح، رقم 88 لسنة 2023.

ونص القرار على: «يحظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة 3 أشهر».

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلـى قرار رئـيس الجمهورية رقـم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظــيم وزارة التجارة والصناعة.

كما جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لـسنة ١٩٧٥ فـي شـأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابـة الـسلع المـستوردة والمـصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها؛ وللصالح العام.