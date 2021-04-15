اقتصاد وأسواق

الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض تدابير وقائية نهائية على واردات الألومنيوم

نص القرار على أن يسري فرض تلك الرسوم لمدة 3 سنوات بدءًا من منتصف شهر أبريل الجاري
المال - خاص 1:26 م, الخميس, 15 أبريل 21 1:26 م, الخميس, 15 أبريل 21

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رقم ١٦٨ لسنة 2021 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك.

ونص القرار على أن يسري فرض تلك الرسوم لمدة 3 سنوات بدءًا من منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولار للطن عن السنة الأولى.

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وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية .

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بقلم المال - خاص

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